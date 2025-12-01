Policial
Tres detinguts a Riudoms arran d'un intent de furt a l'AP-7 frustrat per un mosso fora de servei
Fins a tretze patrulles han participat en la persecució del vehicle dels arrestats, que també han intentat fugir a peu
Els Mossos d'Esquadra han detingut a Riudoms (Baix Camp) tres homes arran d'un intent de furt a l'autopista AP-7 aquest dilluns a la tarda. Un mosso fora de servei ha vist com els arrestats intentaven furtar en un cotxe al voral de l'autopista en sentit sud a l'altura del punt quilomètric 259, al terme municipal de Vila-seca.
Quan l'agent s'ha aturat per intentar evitar el robatori, els tres homes han fugit del lloc a tota velocitat. El vehicle dels fugitius, perseguit pel mosso, ha abandonat l'autopista a l'altura de Cambrils i ha enfilat la carretera TV-3141 circulant de forma temerària, segons fonts policials. Fins a tretze patrulles s'han activat en la persecució.
Finalment, els escàpols han aturat el cotxe i han intentat fugir a peu a l'altura del punt quilomètric 3,2 d'aquesta carretera, al terme municipal de Riudoms. Tots tres han quedat detinguts com a presumptes autors dels delictes de furt en grau de temptativa, desobediència als agents de l'autoritat i contra la seguretat viària.