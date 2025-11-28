Laboral
Els treballadors de l'Ajuntament de Cambrils arriben a un preacord i ajornen la vaga
La reunió amb el Departament d'Empresa va donar els primers fruits, tot i això si no es compleix l'acordat els sindicats preveuen una nova vaga el 18 de desembre
Els treballadors de l'Ajuntament de Cambrils han ajornat la vaga prevista per al proper 1 de desembre. La reunió amb el govern municipal a la seu de les oficines territorials del Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat a Tarragona, la Junta de Personal i Comitè d'Empresa, el Comitè de Vaga i els sindicats amb representació CSIF, CCOO i UGT, va finalitzat amb un acord provisional.
La propera reunió tindrà lloc a les mateixes oficines el proper dia 16 de desembre, membres dels sindicats han assegurat que si l’executiu municipal no compleix amb l'acordat, la jornada de vaga se celebrarà el proper dia 18 de desembre.
En el document d'acord provisional signat s'ha arribat a 6 punts concrets més un altre punt addicional que suposa un principi d'acord per l'abonament d'una productivitat per aquelles persones que cobrin per sota de la RLT fins la plena implementació d'aquesta.
El preacord també inclou la publicació de les bases de convocatòria del lloc de treball de Cap de Recursos Humans abans del dia 3 de desembre; l'aprovació inicial de totes les fitxes descriptives de llocs de treball amb el seu complement de destí actualitzat per meitats de gener de 2026; l'aprovació d'un reglament de productivitats per l'Ajuntament, Patronats i Organismes Autònoms; i la liquidació de tots els endarreriments pendents abans de la nòmina de març de 2026 (incloses les sentències judicials).
També inclou l'aplicació de les mesures correctores de l'avaluació de riscos psicosocials de 2023 per Ajuntament i Museu d'Història. Durant el 2026 es faran les avaluacions pendents als Patronats EMMC i Turisme. I finalment, l'acord de calendarització per acomplir la implementació econòmica de la RLT amb les fitxes actualitzades abans del 31 de maig de 2027.
Tanmateix, en les properes hores es farà una convocatòria d'assemblea general extraordinària a la plantilla, de caire informatiu, on s’explicarà amb detall el preacord assolit.