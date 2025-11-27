Festes
Cambrils encetarà demà la Festa Major de la Immaculada
El programa s’allargarà fins al 14 de desembre amb processons, concerts, tallers i novetats per a tots els públics
Cambrils va presentar dimarts el programa de la Festa Major de la Immaculada, que començarà demà divendres amb l’encesa de l’enllumenat de Nadal i la cantada de Nadales a la plaça de l’Ajuntament. La celebració s’allargarà fins al 14 de desembre amb una combinació d’actes tradicionals, novetats i propostes culturals consolidades. Entre els moments destacats hi ha la processó i el ball de la Immaculada, la commemoració del Setge, el concert jove i una nova edició de Tallers Oberts.
L’alcalde Oliver Klein, el regidor de Cultura Carlos Caballero i la regidora de Joventut Natàlia Pleguezuelos van remarcar el paper essencial de les entitats festives i juvenils. El dia central, el 8 de desembre, inclourà la missa i la processó amb la Colla Gegantera Tota l’Endenga, el Ball de Bastons de Cambrils i els Xiquets de Cambrils, i a la tarda el concert i el ball de l’Orquestra New Marabú al Palau Municipal d’Esports.
Entre les novetats, destaca la cantada de nadales amb vi calent de Vileres i Vilerus al pati de la Torre del Llimó el 6 de desembre. El mateix dia hi haurà jocs gegants a la plaça de la Vila i la Festa Jove al Palau d’Esports, amb Slinkies Band i diversos DJs. El programa cultural inclou el lliurament dels Premis Vila de Cambrils, la commemoració del Setge de 1640, l’espectacle Motel d’Insectes, un homenatge poètic a Josep M. Llompart i la funció La mare, el dimoni i jo. El tram final de la festa reunirà art i solidaritat amb Tallers Oberts i les activitats de la Marató de 3Cat.