Cambrils encetarà demà la Festa Major de la Immaculada

El programa s’allargarà fins al 14 de desembre amb processons, concerts, tallers i novetats per a tots els públics

Presentació del programa de la Festa Major de la Immaculada, celebrada dimarts.

Presentació del programa de la Festa Major de la Immaculada, celebrada dimarts.

Cambrils va presentar dimarts el programa de la Festa Major de la Immaculada, que començarà demà divendres amb l’encesa de l’enllumenat de Nadal i la cantada de Nadales a la plaça de l’Ajuntament. La celebració s’allargarà fins al 14 de desembre amb una combinació d’actes tradicionals, novetats i propostes culturals consolidades. Entre els moments destacats hi ha la processó i el ball de la Immaculada, la commemoració del Setge, el concert jove i una nova edició de Tallers Oberts. 

L’alcalde Oliver Klein, el regidor de Cultura Carlos Caballero i la regidora de Joventut Natàlia Pleguezuelos van remarcar el paper essencial de les entitats festives i juvenils. El dia central, el 8 de desembre, inclourà la missa i la processó amb la Colla Gegantera Tota l’Endenga, el Ball de Bastons de Cambrils i els Xiquets de Cambrils, i a la tarda el concert i el ball de l’Orquestra New Marabú al Palau Municipal d’Esports.

Entre les novetats, destaca la cantada de nadales amb vi calent de Vileres i Vilerus al pati de la Torre del Llimó el 6 de desembre. El mateix dia hi haurà jocs gegants a la plaça de la Vila i la Festa Jove al Palau d’Esports, amb Slinkies Band i diversos DJs. El programa cultural inclou el lliurament dels Premis Vila de Cambrils, la commemoració del Setge de 1640, l’espectacle Motel d’Insectes, un homenatge poètic a Josep M. Llompart i la funció La mare, el dimoni i jo. El tram final de la festa reunirà art i solidaritat amb Tallers Oberts i les activitats de la Marató de 3Cat.

