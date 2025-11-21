Laboral
El 'hall' de l'Ajuntament de Cambrils apareix ple de cartells de la vaga de l'1 de desembre
El comitè de vaga té programada una reunió de mediació amb el Departament d’Empresa i Treball pel proper dia 27 de novembre
El hall de l'Ajuntament de Cambrils ha aparegut aquest divendres al matí ple de cartells de la vaga del proper 1 de desembre. Aquest dimecres els sindicats dels treballadors municipals de Cambrils —CSIF, CCOO, UGT i les representacions dels patronats es van reunir amb el consistori no va servir per res i s'han allunyat encara més les distàncies: «No s’ha formulat cap proposta concreta sobre les reivindicacions traslladades pels òrgans de representació», van indicar els sindicats, qualificant d’una «nova pèrdua de temps» la sessió.
Arran d'aquest fet, es va decidir mantenir la vaga per al proper 1 de desembre. Des de les organitzacions de treballadors lamenten que els diàlegs mantinguts amb l’Ajuntament «no hagin aportat mesures ni calendaris que permetin abordar els problemes exposats», criticant que la situació fa més d’un any que es manté sense noves actuacions per part de la institució municipal. Durant la reunió, les organitzacions sindicals asseguren que el consistori va mostrar el seu «desacord» amb la celebració de la vaga, tot i que destaquen la manca de propostes «per la part política per revertir la situació». Després de la sessió, el comitè de vaga, els òrgans de representació i els sindicats van aclarir que «es mantenen disponibles per negociar en qualsevol moment», però continuen reclamant mesures per millorar la situació.
El comitè de vaga té programada una reunió de mediació amb el Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya pel proper dia 27 de novembre, que pretén aportar mesures des del Govern central davant la «inacció» de l’Ajuntament.
Segons denuncien els sindicats, les pitjors condicions les continua patint el Departament de Recursos Humans del consistori, que es troba saturat.