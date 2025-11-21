La Contra Cultural
Aleix Revelles, el ceramista que crea obres que es veuen amb els ulls tancats
L’exposició ‘La pell del fang’ del ceramista Aleix Revelles convida el visitant a descobrir les peces resseguint-ne la textura
El ceramista Aleix Revelles té el seu taller a la Selva del Camp. Fa uns cinc anys, es va entestar a «treure la pell del fang». O, cosa que és el mateix, a aconseguir textures per expansió: «Quan tens una peça nua, li pots donar una mica de textura i, si vols, ja la tens acabada. Però si hi poses una mà a dins i vas obrint la peça, van apareixent esquerdes per fora fins que arriba un moment que el fang et diu prou, notes que és molt prim i que t’has d’aturar».
«Podria omplir quatre sales amb totes les peces que em van sortir malament provant aquest exercici», explica bromejant. La realitat, però, és que ara n’ha omplert una de sencera amb totes les peces reeixides. Les textures aconseguides parlen de paisatges i elements de la natura com escorces, roques o terres erosionades.
El projecte, que es podria haver quedat aquí, va fer un pas més per obra de l’atzar: «Un dia va passar per davant del taller una noia jove invident amb qui ens coneixíem. Jo portava unes peces a les mans, vaig convidar-la a entrar i a tocar-les, i em vaig adonar que ella hi trobava tota una nova sèrie de matisos».
«Jo, que havia fet les peces amb les mans, em pensava que les coneixia, però em vaig adonar que només les havia tocat per a agafar-les, però no per a sentir-les». En definitiva, explica l’Aleix, aquella noia invident «va gaudir de les meves peces d’una manera diferent».
Així és com va sorgir el projecte La pell del fang, una exposició en què el visitant està convidat a tocar cadascuna de les obres exposades. «Normalment, en les exposicions, ens hem de reprimir per no tocar res. Aquí és tot el contrari, perquè en cada peça hi ha més informació que la que es veu amb els ulls». De fons, l’Aleix també considera important la idea que ens hem d’acceptar –i sobretot acceptar les altres persones– tal com som. «La ceràmica es mostra tal com surt, no amaga les taques, i és agradable que sigui així. Hem de deixar que el color de la pell, les arrugues, les taques del sol o les pigues ens captivin també».
Aleix Revelles (@aleix.ceramica) té el seu taller a la Selva del Camp i, a més de fer de ceramista, imparteix classes.
L’artista ha convidat les persones afiliades a l’ONCE a veure l’exposició a través del tacte. L’organització col·labora amb la iniciativa imprimint part de la informació de sala en sistema Braille, per facilitar una experiència inclusiva i accessible a tothom.
L’exposició es pot visitar a la sala Àmbit de Cambrils (carrer de Sant Plàcid, 18) fins al 18 de gener, i l’entrada és lliur