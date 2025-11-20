Policial
Se salta un control a la C-422 a la Selva i acaba ferit lleu després de bolcar en una rotonda
L'home de 36 anys va donar una taxa d'alcohol de 0,66 mg/l i va donar positiu en THC, cocaïna i amfetamines
Un home de 36 anys ha estat detingut la matinada de dimecres per mossos de l’Àrea Regional de Trànsit de la Regió Policial Camp de Tarragona com a presumpte autor d’un delicte contra la seguretat del trànsit per circular de manera temerària i fer-ho sota els efectes de l’alcohol i les drogues. També se li atribueix un delicte de resistència i desobediència als agents de l’autoritat.
Els fets van tenir lloc pels volts de les dotze de la matinada al quilòmetre 11,8 de la carretera C-422, al terme municipal de la Selva del Camp, durant un control de drogoalcoholèmia.
El conductor d’un vehicle no va obeir les indicacions dels agents per aturar-se i, després d’apagar els llums, va accelerar per fugir a gran velocitat per la C-14 en sentit Salou. Els mossos van iniciar-ne el seguiment per intentar interceptar-lo fins que el conductor va tornar a encendre els llums i va dirigir-se cap a la carretera TP-7225. Al quilòmetre 1,7 d’aquesta via, a l’alçada de Reus, el vehicle escàpol va patir una sortida de via i va acabar bolcant en una rotonda.
Els agents van socórrer immediatament els dos ocupants del turisme, que van resultar ferits lleus. Seguidament van comprovar que el conductor desprenia una forta olor d’alcohol i presentava símptomes evidents d’anar sota els seus efectes. La prova d’alcoholèmia va donar una taxa de 0,66 mg/l i la de detecció de drogues va resultar positiva en THC, cocaïna i amfetamines. Per tot plegat, va quedar detingut.
Durant l’actuació policial també es va identificar l’acompanyant, qui va manifestar als agents que, durant la fugida, havia intentat convèncer el conductor perquè s’aturés i obeís les indicacions policials, però aquest va ignorar-lo i va continuar amb la conducció temerària.
El detingut va passar ahir a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Reus.