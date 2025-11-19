Policial
Desarticulen una organització dedicada al tràfic internacional de drogues al Baix Camp
Els Mossos d’Esquadra i la Policia Nacional han detingut set persones en cinc entrades simultànies a Reus, Mont-roig del Camp, Cambrils i Vinyols i els Arcs i han comissat substàncies valorades en 2.200.000 euros
Agents dels Mossos d’Esquadra de la Unitat d’Investigació de Reus i agents de la Policia Nacional de la Brigada Local de Policía Judicial (UDYCO) de Reus van detenir el passat 4 de novembre set homes per delictes de tràfic de drogues, pertinença a grup criminal i tinença il·lícita d’armes.
El dispositiu, resultat d’una investigació conjunta i sostinguda en el temps, va permetre efectuar cinc entrades i perquisicions simultànies en domicilis i naus operatives situades a Reus, Mont-roig del Camp, Cambrils i Vinyols i els Arcs. Com a a resultat, es va desarticular una organització criminal dedicada al tràfic de drogues.
La investigació va revelar que els detinguts formaven part d’una estructura criminal altament organitzada, amb rols definits i una distribució de funcions molt clara. El grup disposava d’immobles utilitzats com a punts de cultiu i guarderies on s’emmagatzemava la droga, controlats per membres encarregats de la vigilància.
Altres integrants es dedicaven al transport i distribució de la substància, tant dins la província com cap a diversos països europeus, que eren els principals destinataris de la droga. L’organització comptava amb una logística sòlida, amb diversos domicilis operatius i una flota de vehicles utilitzats per donar cobertura als desplaçaments i al moviment de la mercaderia.
Durant els registres, els agents van intervenir 72 kg d’haixix valorats en prop d’1.000.000 €; 177,5 kg de cabdells de marihuana valorats en 1.200.000 €; una arma de foc curta de tipus revòlver; diners en efectiu i documentació relacionada amb l’activitat delictiva. També es va intervenir material per al cultiu intensiu de marihuana, entre el qual hi havia 13 panells LED, 14 aparells d’aire condicionat o 36 transformadors.
Els detinguts residien principalment a Reus i Mont-roig del Camp, però la seva activitat delictiva afectava tota la província i mantenia connexions freqüents amb països europeus com Alemanya i Suïssa.