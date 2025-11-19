Successos
Apaguen una xemeneia d'una casa de fusta a Riudoms
El foc ha afectat l'estança principal i s'ha propagat a la coberta
Quatre dotacions de Bombers de la Generalitat han treballat aquesta matinada en un incendi d'habitatge a Riudoms. L'avís l'han rebut a les 04.23 hores i s'han mobilitzat fins al camí del Burga.
Allí han apagat la xemeneia d'un habitatge aïllat de fusta. El foc ha afectat l'estança principal i s'ha propagat a la coberta. Cap persona ha resultat ferida.
Els bombers també han treballat aquesta matinada en un incendi en un pis de Bonavista on ha cremat la televisió i cablejat elèctric. També han intervingut en un incendi d'un camió de paqueteria a l'AP-7 a l'Ampolla.