Laboral
Els sindicats de treball de Cambrils comencen el tràmit per la vaga de l’1 de desembre
Les entitats han registrat el preavís per fer efectiva l'aturada
L’1 de desembre podria ser una data senyalada a Cambrils, després que el CSIF, CCOO, UGT i les representacions dels patronats hagin fet efectiu el registre del preavís per a dur a terme l’aturada el primer dia del pròxim mes. Aquest dilluns han completat els tràmits legals exigits per la convocatoria efectiva de la vaga, i s’ha anunciat al registre oficial de l’Ajuntament, comunicació de la Generalitat de Catalunya i al Departament d’Empresa i Treball.
Les entitats representants dels treballadors municipals de la localitat han escollit aquesta data per la celebració dels dos anys de les darreres eleccions sindicals a Cambrils «Si algú es pregunta perquè podem estar més que enfadats, només cal mirar aquesta dada», expliquen els organitzadors de l’aturada. En el preavís, els treballadors defensen que, principalment, les problemàtiques al departament de Recursos Humans «han empitjorat» en els últims mesos, en comptes de millorar.
Tot i que l’Ajuntament afirma que es va avançar en les negociacions, es preveu que les dues vagues plantejades l’1 de desembre i a final de març es portin a terme.