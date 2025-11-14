Reconeixement
Una sèrie documental sobre el Baix Camp, premiada per la Diputació de Barcelona
'Maquis a les Muntanyes de Prades' és una coproducció de Canal Reus i La Xarxa, dirigida pel periodista Toni Orensanz
La sèrie documental Maquis a les Muntanyes de Prades ha estat distingida amb el Premi de Comunicació Local de la Diputació de Barcelona en la categoria de «Millor contingut de vídeo», un reconeixement que consolida aquesta producció com una de les propostes audiovisuals més rellevants de l’any en l’àmbit local.
Maquis a les Muntanyes de Prades és una coproducció de Canal Reus i La Xarxa, dirigida pel periodista Toni Orensanz i basada en una idea original del Dr. Lluís Colomés, president de la Fundació Privada Reddis i investigador en història contemporània.
La sèrie explica, amb rigor i sensibilitat, la història dels maquis que van resistir el franquisme en alguns dels moments més durs i silenciosos de la dictadura. Dividida en tres capítols, combina recreacions històriques, testimonis i la presentació de documentació inèdita que qüestiona, matisa o amplia les versions oficials que fins ara havien transcendit.
Orensanz reconstrueix una trama de postguerra que havia circulat durant dècades entre les veus populars, però que mai no havia estat explicada ni contrastada amb profunditat.
La Fundació Privada Reddis està fortament vinculada a aquest projecte, tant pel seu suport a la producció —compartit amb la Diputació de Tarragona— com pel fet que la història es fonamenta en les rigoroses investigacions del Dr. Lluís Colomés, president de la Fundació.
A més, el territori també ha estat reconegut a través de la Revista Cambrils, que ha rebut el Premi Tasis-Torrent de Premsa Local i Comarcal, en modalitat ex aequo, pel reportatge Brigades Internacionals a Cambrils: Llums i ombres de la solidaritat internacional a les nostres terres.