Viral
Les aurores boreals il·luminen el cel d’aquest poble de Tarragona
Aquest fenomen pot ser visible en llocs amb baixa contaminació lluminosa
Una aurora boreal va il·luminar el cel de Prades durant la matinada de dijous, oferint un espectacle que és poc habitual a Espanya. El parc astronòmic de Prades va aconseguir capturar lleument aquest fenomen, que va ser visible entre les 06:00 i les 06:30 del matí.
L’equip del parc ha explicat, a través de les seves xarxes socials, que l’aurora va coincidir amb un pic d’activitat geomagnètica (KP7). Les aurores boreals es produeixen quan partícules carregades del vent solar xoquen amb la magnetosfera de la Terra, interactuant amb gasos de l’atmosfera com l’oxigen i el nitrogen.
Aquest xoc allibera energia en forma de llum, que pot veure’s en diferents colors depenent del tipus de gas i l’altitud a la qual es produeix la interacció. Per això, en llocs amb baixa contaminació lluminosa, com el parc astronòmic de Prades, l’efecte resulta especialment visible.