Nadal
Cambrils encendrà l’enllumenat de Nadal el 28 de novembre
L’Ajuntament ha ampliat el contracte de la il·luminació nadalenca i es tornaran a instal·lar motius als barris
L’encesa de l’enllumenat de Nadal de Cambrils obrirà divendres, 28 de novembre, el programa d’actes de la Festa Major de la Immaculada. La celebració, a la plaça de l’Ajuntament, començarà a les 18 hores amb les paraules de benvinguda de l’alcalde, Oliver Klein, i la lectura de desitjos de Nadal per part de les nenes i els nens del Pubillatge Infantil, l’Escola Municipal de Música, l’agrupament Escolta i Guia Gent de Mar i les escoles de primària de Cambrils (Cambrils, Guillem Fortuny, Joan Ardèvol, la Bòbila, Marinada, Mas Clariana i Vidal i Barraquer).
A continuació, es deixaran anar els globus dels desitjos i s’encendran els llums de Nadal. Amb la il·luminació nadalenca ja en marxa, les Corals de l’Escola Municipal de Música de Cambrils oferiran la tradicional cantada de Nadales i se servirà una xocolatada popular als infants participants. Seguidament, a l’entrada de l’Ajuntament, es farà la inauguració del pessebre tradicional català de l’Associació d’Antics Alumnes de la Salle.
Els barris també s’il·luminen
L’Ajuntament de Cambrils ha ampliat enguany el contracte de la il·luminació nadalenca adjudicat a l’empresa Ximenez Catalunya SL per poder tornar a instal·lar llums als barris. D’aquesta manera, es recupera la il·luminació a carrers, urbanitzacions i edificis emblemàtics de Cambrils, donant resposta a les demandes de les associacions veïnals i la Unió de Botiguers.
Com a novetat, destaquen especialment els set motius que s’instal·laran a l’avinguda Horta de Santa Maria, donant continuïtat entre la vila i el mar. L’ampliació també inclou nous motius a Cambrils Mediterrani, la Dorada, Mar Cambrils, la Llosa, la Perallada, l’Ermita, l’avinguda Vidal i Barraquer, el carrer Robert Gerhard, el passeig Francesc Macià, el passeig Lluís Companys, el Raval de Gràcia, Molí de la Torre, Nou Cambrils, l’avinguda Joan XXIII, l’avinguda de Vilafortuny i la platja de Vilafortuny, entre altres.