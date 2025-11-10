Gastronomia
El Baix Gaià celebra les jornades gastronòmiques de l’arròs, els cargols i els calamars
Durant tot un mes, 19 restaurants del territori serviran menús i degustacions amb l'arròs, els cargols i els calamars com a protagonistes
Del 14 de novembre al 14 de desembre, el Baix Gaià tornarà a convertir-se en un referent gastronòmic amb una nova edició de les jornades dedicades a tres productes emblemàtics del territori: l’arròs, els cargols i els calamars. L’activitat, organitzada per l’Associació d’Empresaris d’Hostaleria del Baix Gaià (AEH) dins del programa Rutes Baix Gaià Experiences, compta amb la participació de 19 restaurants de diverses poblacions que oferiran menús i degustacions temàtiques.
La iniciativa, que compta amb la col·laboració de l’Ajuntament de Torredembarra i el patrocini de Bayo i Celler Torres, pretén posar en valor la riquesa gastronòmica i paisatgística del Baix Gaià, un territori que combina el mar i la muntanya. Durant la presentació, el president de l’AEH Baix Gaià, Jorge Piera, va destacar “la importància de generar activitat al territori fora de temporada i donar a conèixer una gastronomia molt potent, de vegades una mica desconeguda”.
Els establiments participants inclouen restaurants com Gaudium, L’Ermita, La Masieta Mediterranium, El Trull 4 Brasas, Restaurant Òxid, 4Latas Torredembarra o Hostal Coca, entre molts altres.
A més, enguany les jornades incorporen un joc de fidelització gastronòmica: totes les persones que visitin tres municipis i provin tres propostes diferents podran segellar el seu passaport i rebre una ampolla de Licor d’Arròs i una de Tequila Teq’Rice de Segadors del Delta com a obsequi.