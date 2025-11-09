Solidari
El IV Sopar Solidari Swim for ELA aplega 350 persones i anuncia més de 117.000 euros recaptats
La vetllada, celebrada a l’Hotel Mas Gallau de Cambrils, va comptar amb la presència del president de la Generalitat, Salvador Illa
El IV Sopar Solidari Swim for ELA va reunir aquest dissabte 350 persones a l’Hotel Mas Gallau de Cambrils, en una nova mostra de compromís i suport del territori a la lluita contra l’Esclerosi Lateral Amiotròfica (ELA). La vetllada va servir per posar en valor la tasca de l’associació i anunciar la xifra total recaptada al llarg de l’any: 117.406,22 euros, que es destinaran íntegrament a la investigació de la malaltia.
Abans de l’inici de l’acte, la junta de Swim for ELA va tenir l’oportunitat de reunir-se a porta tancada amb el president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, amb qui van poder compartir inquietuds, necessitats i projectes de futur. En una conversa propera i cordial, el president es va mostrar molt receptiu i interessat per la causa, escoltant atentament les peticions de l’associació i prenen nota d’aspectes de millora.
El sopar, amenitzat amb la música en directe de Marina Jadded i Marcus, va comptar també amb la presència de l’alcalde de Cambrils, Oliver Klein, i del vicepresident de la Diputació de Tarragona, Fran Morancho, així com altres autoritats i representants d’entitats, que de nou van voler demostrar el seu suport ferm al moviment Swim for ELA i a totes les persones afectades per aquesta malaltia.
«Cambrils és i seguirà sent una ciutat compromesa amb la solidaritat i amb iniciatives com Swim for ELA, que fan del nostre territori un exemple de cohesió i humanitat», va destacar l’alcalde Oliver Klein durant la seva intervenció.
«Des de la Diputació de Tarragona continuarem recolzant projectes que posen les persones al centre i que impulsen la investigació científica per millorar la vida de qui més ho necessita», va afirmar Fran Morancho, vicepresident de la Diputació de Tarragona.
La solidaritat es va fer sentir al llarg de tota la nit, amb el sorteig de més de 125 obsequis cedits generosament per empreses i col·laboradors de la zona. Gràcies a aquestes aportacions, els assistents van poder gaudir d’una vetllada única i plena d’emocions.
Un dels moments més especials va arribar amb l’anunci dels ambaixadors de Swim for ELA 2025, un reconeixement a totes aquelles persones que, d’una manera o altra, han contribuït de manera destacada a donar a conèixer la causa i a seguir sumant esforços per fer avançar la investigació.
Les ànimes de l’associació, Jordi Cervera i Joana Bono van voler dedicar unes paraules d’agraïment: «Cada euro, cada gest i cada pas endavant ens dona força per continuar. Sabem que junts podem fer que la investigació avanci i que ningú se senti sol en el camí de l’ELA», va expressar emocionat Jordi Cervera.
«Aquesta lluita és personal, però gràcies a tots vosaltres es converteix en col·lectiva. No deixarem mai de buscar esperança per a totes les famílies que conviuen amb l’ELA», va afirmar Joana Bono.
El punt final del sopar el van posar les paraules de Siscu Morell, malalt d’ELA i un dels impulsors de l’associació, que va agrair el suport rebut i va apel·lar a continuar treballant junts perquè la investigació avanci i es millori la qualitat de vida dels afectats i les seves famílies.