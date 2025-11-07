Laboral
Els treballadors municipals de Cambrils faran vaga per "la paràlisi i el descontrol" en recursos humans
Els empleats municipals decideixen fer una aturada laboral l'1 de desembre i repetir-la el 6 de març si no hi ha avenços
Els treballadors de l'Ajuntament de Cambrils (Baix Camp) faran vaga l'1 de desembre. La plantilla està "al límit" pels "retards reiterats" en el pagament de nòmines i hores extra, perquè no es cobreixen vacants estructurals, i per la càrrega de treball "desbordant" que assumeixen. Un 58% (174) de 300 empleats municipals van participar en la consulta convocada per la junta de personal i el comitè d'empresa.
El 76,47% va votar a favor de la protesta, que es repetirà el 6 de març, si no hi ha avenços. Els sindicats denuncien "l'incompliment sistemàtic" dels acords de la Mesa General de Negociació (MGN) i reclamen una relació de llocs de treball actualitzada i un calendari per ordenar les borses de treball i garantir la promoció interna.
Des de la Central Sindical Independent de Funcionaris (CSIF) alerten que la situació a l'Ajuntament de Cambrils "és insostenible" i que els treballador "no poden continuar assumint les conseqüències d'una gestió desordenada i ineficaç" i "d'un caos organitzatiu que perjudica el personal i la ciutadania". Segons el sindicat, tot i el canvi de govern municipal, "la situació és igual o pitjor que fa un any".