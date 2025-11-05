Infraestructures
El Consell del Baix Camp licita obres a Secomsa sense finançament i amb l’oposició de l’interventor
L’ens busca el compromís escrit de l’Agència de Residus per garantir els diners
El ple del Consell Comarcal del Baix Camp del passat 14 d’octubre va quedar marcat per la polseguera aixecada per l’aprovació de l’inici del procediment per la instal·lació de tres nous digestors a la planta de digestió anaeròbica de Secomsa.
Un projecte imprescindible, tal com reconeixen des del govern i l’oposició, però que després de quedar desert, ja que només es va presentar una empresa fora de termini, ha quedat en dubte el seu finançament, fet que va fer aixecar la cella a l’interventor.
Aquest va deixar clar en l’informe jurídic que l’actuació no comptava amb la reserva pressupostària necessària i, si es vulnerava aquesta limitació, «la responsabilitat que se’n deriva és una responsabilitat personal dels ordenadors de pagament i dels interventors».
El projecte va sortir a concurs amb un cost de 4.301.890 euros, dels quals tan sols estarien actualment assegurats 3.765.533,31, ja que la resta depèn de l’Agència de Residus de Catalunya (ARC). «L’ARC ens va garantir que no ens havíem de preocupar, que entenien la situació i que no havíem de patir pel finançament. Per tant, no ens podem aturar ara», assegura el president de Secomsa, Ernest Roigé.
En aquesta línia també s’expressa el president del Consell Comarcal, Joan Josep Garcia: «El govern té en compte les observacions de secretaria i intervenció, però també fa la seva feina, que és iniciar el procés administratiu de licitació, que no és ràpid, i en paral·lel treballar amb l’ARC perquè quedi plasmat per escrit el compromís».
A la vegada, fonts de l’ARC consultades per Diari Més asseguren que s’està «treballant per tal de garantir la cobertura del finançament necessari, ja que és una instal·lació estratègica dins del Pla d’Infraestructures».
No obstant això, l’oposició no ha comprat els arguments per part del govern i ha posat el crit en el cel d’un pas que titllen com a «irresponsable» i, per aquest motiu, van votar tots en contra a excepció de la CUP, que es va abstenir. «És una imprudència administrativa. S’estan duent a terme accions que posen en risc la viabilitat de Secomsa que dona un servei essencial», assevera el conseller d’Ara, Daniel Rubio.
En aquesta línia també coincideix el conseller del PP, David Paul Chatelain, que considera que els fets són molt greus: «És una situació molt delicada i ens preocupen les responsabilitats que pugui comportar iniciar un procediment com aquest sense tenir el finançament assegurat».
Per la seva banda, la consellera de l’NMC, Natàlia Pleguezuelos, adverteix sobre el fet que es van obrir dos dels tres sobres de l’empresa que es va presentar fora de termini: «Si ara aquesta empresa es torna a presentar i no guanya podria denunciar el procediment al·legant que ha estat en desavantatge».
La consellera de la CUP, Mònica Pàmies, mostra un to més conciliador, admetent que «no podíem votar en contra d’un projecte que fa molta falta», però que, així i tot, «les coses no s’han fet bé i, des de fa temps, el govern està actuant sense cap mena de rumb».
Els digestors de Secomsa, una peça fonamental
Per aquest motiu, tant Roigé com el president del Consell Comarcal del Baix Camp, Joan Josep Garcia, coincideixen en la importància de la seva actualització, fins al punt que «sense aquest projecte no podem assegurar que la planta continuï».
Malgrat això, situacions com la prorrogació dels pressupostos de Secomsa l’any 2024 i que el concurs públic per la reforma dels digestors va quedar desert ha continuat endarrerint l’obra, la qual té un cost previst superior als 4,3 milions d’euros i que ve marcada pels terminis estrictes de subvencions de l’Agència de Residus de Catalunya i dels fons europeus.