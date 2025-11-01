Successos
Dues persones ferides en un accident a l’AP-7 a Cambrils
L’accident, que ha tingut lloc a les 4.35 h de la matinada, ha mobilitzat dues dotacions dels Bombers
A les 4.35 h d’aquest dissabte, els serveis d’emergència han rebut un avís d’accident a l’autopista AP-7, al terme municipal de Cambrils, després que un cotxe hagi sortit de la via i hagi bolcat fora de la calçada.
Fins al lloc s’hi han desplaçat dues dotacions dels Bombers de la Generalitat, que han comprovat que cap dels quatre ocupants del vehicle havia quedat atrapat. Dues persones han resultat ferides i han estat ateses pel Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).
Els bombers han desconnectat les bateries i han desbolcat el vehicle per restablir la seguretat a la zona.