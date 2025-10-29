Municipal
Mont-roig del Camp congela els principals impostos per al 2026
També es va recuperar la bonificació de l’IBI per a la instal·lació de plaques solars per a les sol·licituds anteriors al 31 de desembre del 2024
L’Ajuntament de Mont-roig del Camp va aprovar dilluns les ordenances fiscals per al 2026, amb la decisió de congelar els principals impostos municipals (IBI, ICIO i IAE) per evitar un increment de la pressió fiscal sobre particulars i empreses. La proposta va comptar amb els vots a favor de l’equip de govern (PSC i IMM), els vots en contra de Junts i d’ERC i l’abstenció de Vox.
També es va recuperar la bonificació de l’IBI per a la instal·lació de plaques solars per a les sol·licituds anteriors al 31 de desembre del 2024, una mesura que «fomenta l’autoconsum i reconeix l’esforç de les famílies que impulsen la transició verda», segons fonts municipals. A més, es va modificar la taxa de residus, amb una reducció mitjana del 2% en la part fixa i una part variable vinculada a la gestió real de cada llar o activitat econòmica, seguint el principi que «qui més recicla i menys residus genera, menys paga». El consistori defensa que les mesures aporten estabilitat fiscal, donen suport a les economies i reforcen el compromís ambiental.