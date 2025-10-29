Economia
Un error tècnic obliga a revisar la taxa d’escombraries a Vandellòs i l’Hospitalet de l'Infant
S’ha detectat un error tècnic que ha impedit aplicar correctament l’increment previst a la taxa d’escombraries del 2025.
L’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant ha anunciat que regularitzarà la taxa d’escombraries corresponent al 2025 després d’haver detectat un error tècnic en l’aplicació de les tarifes aprovades per aquest exercici.
Segons ha informat el consistori, els rebuts del primer i segon trimestre de l’any no van reflectir l’increment previst a la normativa fiscal vigent, aprovada en el Ple del 25 de setembre de 2024. Un cop detectada la incidència, els serveis tècnics municipals han implementat les mesures necessàries per corregir-la i restablir la correcta aplicació de les tarifes.
A partir del tercer trimestre de 2025, els contribuents rebran el rebut amb l’import actualitzat i, durant el mes de desembre, se’ls emetrà un rebut únic regularitzador per ajustar la diferència no aplicada als dos primers trimestres. En concret, el rebut regularitzador serà de 13,70 euros en el cas d’un habitatge plurifamiliar i de 16,50 euros pels habitatges unifamiliars.
Ajuntament ha explicat que es tracta d’un error material de caràcter involuntari, derivat d’una errada en el procés de càrrega de dades, i ha volgut agrair la comprensió i la col·laboració de la ciutadania, alhora que ha reiterat el seu compromís amb la transparència i la correcció dels procediments administratius.
A més, per adaptar l’Ordenança Fiscal núm. 19, reguladora de la taxa per la recollida i tractament de deixalles, a la situació actual, es proposa incorporar una disposició transitòria que estableixi que, mentre no estiguin plenament operatius els sistemes d’identificació de contenidors, només s’aplicarà la part fixa de la tarifa, mantenint la part variable en import zero per a tots els contribuents.