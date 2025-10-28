Successos
La forta olor de marihuana i el soroll delaten dues plantacions a Almoster amb 861 plantes
Els Mossos d'Esquadra van detenir un jove de 31 anys com a presumpte autor d'un delicte de tràfic de drogues
Un jove de 31 anys va ser detingut el passat dimecres a Almoster com a presumpte autor d'un delicte contra salut pública, en el marc de tràfic de drogues, i un delicte de defraudació de fluid elèctric.
Els fets van passar dimecres quan dos agents de Seguretat Ciutadana de la comissaria de Reus dels Mossos d'Esquadra estaven fent tasques de prevenció contra els delictes en domicilis. Aquests van veure un individu que sortia d'una casa i al veure'ls va fer marxa enrere corrents cap al seu domicili, situat al carrer Juli Vilarubí.
Al veure la seva actitud sospitosa, els agents van dirigir-se fins a la casa per identificar a l'home. Al apropar-se al domicili van detectar una forta olor a marihuana i van sentir sorolls forts com de maquinària.
Després de fer les gestions pertinents, es va aoconseguir una ordre d'entrada a l'habitatge i es van localitzar dues habitacions habilitades per a plantacions indoor de marihuana i una tercera en fase de preparació. En total es van intervenir 861 plantes en estat avançat de floració a més d'estris per al cultiu de marihuana com làmpades, equips de ventilació, filtres, adobs i fitosanitaris, entre d'altres.
Els mossos també van detectar que l'home havia manipulat l'escomesa general de la llum, per la qual cosa van alertar als tècnics de la companyia elèctrica per desmantellar la instal·lació fraudulenta.
El detingut, que ja comptava amb un antecedent policial per una plantació de marihuana exterior a l'Alt Camp, va passar a disposició judicial i va ser alliberat amb l'obligació de comparéixer davant del jutge quan sigui requerit.