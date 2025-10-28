Societat
Cambrils intensifica la neteja i condicionament de l’entorn del Cementiri abans de Tots Sants
Durant tres dies, un equip de sis operaris ha dut a terme tasques de poda, desbrossament i retirada de residus per garantir un entorn cuidat i agradable per a les visites del 1 de novembre
L’Ajuntament de Cambrils ha finalitzat aquesta setmana els treballs de poda d’arbres i de neteja i condicionament dels terrenys propers al cementiri, coincidint amb la proximitat de la festivitat de Tots Sants, una data de gran significat per a la ciutadania cambrilenca.
Les actuacions, que s’han allargat tres dies i han comptat amb un equip de sis operaris diaris, han consistit en la poda dels arbres, el desbrossament de les herbes i matolls, així com en la retirada de residus sòlids de tot tipus i el transport dels materials recollits a un abocador autoritzat. L’objectiu és oferir un espai net, endreçat i respectuós amb el seu entorn natural, que permeti als veïns i veïnes visitar el cementiri amb comoditat i serenor.
L’alcalde de Cambrils, Oliver Klein, ha destacat la importància d’aquestes feines, sempre però especialment en aquestes dates: «La festivitat de Tots Sants és molt especial per a molts cambrilencs, que aprofiten aquest dia per visitar el cementiri i recordar els seus éssers estimats». En aquest sentit, ha afirmat que «la nostra responsabilitat com a Ajuntament és garantir que aquesta visita es pugui fer en les millors condicions possibles, en un entorn cuidat, net i agradable».