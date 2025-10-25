Agricultura
La DOP Avellana de Reus treu pit de la qualitat del fruit sec a la quarta festa de l'avellana
Els productors d'avellana del Camp de Tarragona tanquen una campanya minsa tot i registrar un 20% més de producció que l'any anterior. Uns resultats que a més, coincideixen amb l'arrencada d'avellaners per part d'alguns pagesos.
Malgrat les pluges de la primavera, la sequera persistent ha afectat la collita, tal com ha apuntat a l'ACN la presidenta de la DOP Avellana de Reus, Ester Gomis.
Com a contrapartida, l'organisme treu pit de la qualitat del fruit en aquesta campanya, amb «mides molt bones». Durant tot el dia, la plaça del Prim de Reus acull la quarta Festa de l'Avellana per potenciar la projecció de l'avellana de proximitat amb un programa que combina degustacions, demostracions de cuina, activitats infantils i exposicions.
Poques avellanes però de major qualitat. És el resultat de l'última campanya al Camp de Tarragona, segons ha indicat la presidenta de la DOP Avellana de Reus. Una perspectiva que millora les dades de l'anterior temporada en un 20%, però que continua sent minsa en termes de producció. La sequera continuada dels últims anys ha tingut un efecte directe en aquest conreu, així com les altes temperatures, que han afectat negativament a la floració dels avellaners. Malgrat totes aquestes circumstàncies, els productors celebren la qualitat del fruit sec d'aquesta temporada.
Davant d'aquest escenari, Gomis ha assenyalat que els arbres joves són els que han estat més productius, més que no pas els avellaners vells. La varietat negreta, present al 75% de la superfície d'avellaner a la demarcació tarragonina, ha tingut una bona resposta enguany, a contraposició de la varietat pauetet originària d'Alcover.
En relació amb el futur Pla Nacional de l'Avellana, la presidenta de l'organisme s'ha mostrat esperançada perquè permeti afrontar pròximes campanyes amb preus justos. «El meu desig és que realment facin complir les normes, que no hi hagi un oligopoli com hi ha actualment i que realment els pagesos cobrin els diners que els hi pertoca per la seva collita, que és poca però és bona», ha remarcat.
Quarta festa de l'avellana a Reus
Per reforçar la projecció de l'avellana de proximitat, una desena de paradistes d'empreses productores i elaboradores es troben aquest dissabte a la plaça del Prim de Reus per mostrar els seus productes. Amb un programa que pivota al voltant de l'avellana, s'han preparat activitats per donar a conèixer les diferents varietats i elaboracions d'aquest fruit sec. Entre altres, s'han organitzat demostracions de cuina, tastos d'avellana, activitats infantils i una exposició que posa al centre els pagesos que es dediquen a aquest cultiu.