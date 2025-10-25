Nuclear
La central nuclear Vandellós II inicia la seva 27ª recàrrega de combustible
Uns 1.000 treballadors i 60 empreses participen en una parada tècnica
La central nuclear Vandellòs II es va desconnectar de la xarxa elèctrica avui a les 07.20 hores per iniciar els treballs corresponents a la seva 27a Recàrrega de Combustible i, així, preparar la planta per emprendre un nou cicle de generació d'electricitat de 18 mesos.
A l'equip de professionals d'ANAV i d'empreses col·laboradores que desenvolupen les seves activitats a la instal·lació de manera permanent, i als que s'han desplaçat des de CN Ascó per col·laborar en aquest projecte, s'hi afegeixen durant aquest període de parada uns 1.000 treballadors de diferents perfils i especialitats procedents d'unes 60 empreses de serveis especialitzats.
El pressupost de la recàrrega se situa a 24,5 milions d'euros. Des de la desconnexió de la xarxa i durant els primers dies de parada, la planta es mantindrà en fase de refredament mentre transita pels diferents modes d'operació, des del Mode 1 (operació a potència) fins al Mode 6 (recàrrega). En aquest període, s'activarà la grua polar de l'edifici de contenció, es donarà entrada a equips i s'emplenarà d'aigua la cavitat del reactor per l’extracció de tot el combustible del nucli cap a la piscina d'emmagatzematge per, entre altres actuacions, renovar 60 dels 157 elements amb què opera la central.
A més del canvi del combustible, durant aquestes setmanes, l'equip humà executarà unes 9.000 ordres de treball, el 90% de les quals corresponen a actuacions de manteniment, majoritàriament preventiu. També estan planificades 25 modificacions de disseny i altres activitats de millora de la instal·lació que només es poden dur a terme quan la central està parada i que han estat acuradament programades per encaixar en la planificació de la recàrrega.
Aquesta parada tindrà una durada superior a l'habitual ja que s'hi escometran moltes de les activitats preparatòries per a l'entrada de la central en la denominada operació a llarg termini, una vegada compleixi els 40 anys d'operació, el desembre de 2027.
Destaquen, en aquest sentit, un gran nombre d'inspeccions al circuit primari, com la inspecció volumètrica i per corrents induïts de les penetracions de la instrumentació del fons del vas del reactor, les inspeccions en els interns del reactor, la inspecció mecanitzada del vas i la inspecció visual de la tapa del vas.
També es duran a terme els treballs de neteja per la tècnica del sludge lancing dels tres generadors de vapor, juntament amb el canvi de juntes de la boca d'home del generador de vapor A, la substitució del motor de la bomba de refrigerant del reactor B i la substitució de les tres vàlvules de seguretat del pressionador.
Per la seva banda, als generadors dièsel de seguretat es durà a terme la revisió dels dos motors de cada generador, mentre que al circuit secundari es realitzarà la substitució parcial dels àleps de la turbina d'alta pressió i la substitució de les juntes d'expansió del condensador, entre moltes altres activitats. L'execució coordinada de totes les activitats previstes requereix una planificació prèvia molt detallada que involucra totes les unitats organitzatives.
Aquestes treballen de manera conjunta i orientada a un objectiu prioritari: dur a terme totes les tasques programades de manera segura, eficient i ajustada al programa. Per això, ha resultat fonamental la formació prèvia de tot el personal incorporat, que ha registrat prop de 1.500 assistències als cursos organitzats a aquest efecte, i el compromís tant d'ANAV com de les empreses que presten servei durant la parada amb el desenvolupament de totes les feines amb els més alts estàndards de seguretat i qualitat, complint amb tots els compromisos.
Neteja per ‘sludge lancing’ dels generadors de vapor
El sludge lancing és una tècnica de neteja hidràulica d'alta pressió dissenyada per remoure els dipòsits de sediments acumulats al generador de vapor sense necessitat de desmuntar l'equip, de manera que l'aigua a pressió trenca i arrossega aquests sediments cap al fons, on s'extreuen per drenatge o filtració.
Aquesta tècnica es posa en pràctica habitualment en els generadors de vapor durant els períodes de recàrrega de combustible amb l'objectiu d'eliminar els dipòsits de fang o incrustacions i millorar la transferència de calor del generador de vapor, a més de prevenir la corrosió acumulada sota els dipòsits de fang localitzats i, d'aquesta manera, estendre la vida útil dels equips.