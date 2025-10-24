La Contra Cultural
Pratdip Llegendari: una festa màgica d’esperit ancestral
L’onzena edició de Pratdip Llegendari se celebrarà aquest cap de setmana amb un programa d’activitats farcit de llegenda, misteris i històries fantàstiques
Aquest cap de setmana el municipi de Pratdip, al Baix Camp, es transforma de nou en un escenari de llegendes, foc i festa. Els dies 25 i 26 d’octubre el poble reviurà la seva història més fosca i fascinant amb una nova edició del Pratdip Llegendari, una cita que s’ha consolidat com una de les festes temàtiques més singulars de Catalunya.
Per onzena vegada, els carrers empedrats del poble es vestiran de misteri per acollir desenes d’activitats com ara espectacles, teatre, tallers, jocs infantils, mercat d’artesania i espais gastronòmics. Tot plegat, amb un fil conductor que fa d’aquesta festa un esdeveniment únic: la llegenda dels dips, uns gossos vampírics i endimoniats que, segons la tradició, habitaven les muntanyes pròximes al poble i s’alimentaven de la sang del bestiar. Una història que avui, lluny de causar por, inspira creativitat, cultura i festa.
El festival aposta també per un format familiar i inclusiu. Per als més petits hi haurà tallers de màscares, contacontes i jocs tradicionals, mentre que els adults podran gaudir d’espectacles de foc, concerts i un ampli mercat d’artesania. Entre els actes destacats de la programació hi ha la representació de la llegenda d’Onofre de Dip, l’espectacle Seducció de Sang, el Carreró de la Por, el Dip’s Scape (Licantrops vs. Vampirs) i el singular Concurs de crits. I, com a novetat, un concurs de pintura ràpida.
La gastronomia local també hi té un paper protagonista, amb taverenes, paradetes i food trucks que ofereixen productes de proximitat i plats inspirats en la llegenda.
En el Pratdip Llegendari hi tenen també un paper clau els veïns: molts d’ells disfressats de dips, bruixes o pagesos del segle XVII, són part essencial de la festa. Els visitants, però, també estan convidats a vestir-se: totes les persones que passin per la caseta de l’organització vestits de llegenda rebran un petit obsequi.
Enguany l’organització ha reforçat la sostenibilitat i el control d’aforaments. La majoria d’activitats són gratuïtes, però algunes –com els espectacles nocturns– requereixen inscripció prèvia. Per tot plegat es recomana arribar amb temps i consultar el programa oficial al web del festival (pratdipllegendari.cat).