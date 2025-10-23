Platges
Tres platges de Cambrils incorporaran una taula de salvament d'accés públic l'estiu vinent
La iniciativa s'emmarca en una prova pilot que pretén garantir la seguretat dels rescats
La platja de l'Ardiaca, la del cap Sant Pere i la del Regueral de Cambrils incorporaran una taula de salvament d'accés públic a partir de la pròxima campanya de bany. A través d'una prova pilot, es pretén garantir la seguretat dels rescats, tant de qui entra a la mar com dels ofegats. Durant una campanya de bany s'avaluarà l'ús que en fa tant el servei de socorrisme com la ciutadania en general en rescats.
«L'estadística apunta que sempre hi ha algú que vol ajudar. A banda de trucar al 112, podran entrar a l'aigua i sortir-ne amb seguretat», ha apuntat l'expert en emergències Ramsés Martí. Les taules seran accessibles més enllà de l'horari de socorrisme i no estaran lligades, però tenen un GPS que localitza on es troben en tot moment.