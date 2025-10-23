Municipal
L’Ajuntament de Cambrils neteja el barranc de Nou Cambrils
L’actuació permet millorar la capacitat de desguàs i reduir el risc d’inundacions
El Departament d’Espai Públic i Sostenibilitat de l’Ajuntament de Cambrils ha netejat del barranc de Nou Cambrils. L’actuació, que afecta a tot el tram de barranc que creua el nucli urbà, ha tingut un cost de 4.900 euros, finançats íntegrament pel consistori i s’ha realitzat a través de la contractació de l’empresa cambrilenca Excavacions Cofran.
El regidor de Serveis i Medi Ambient, Enrique Arce, ha explicat que aquesta neteja era una actuació molt necessària per motius de seguretat i salut, que permetrà millorar la capacitat de desguàs del barranc, evitant que les canyes facin de tap en cas de riuada i, d’aquesta manera, reduir el risc d’inundacions.
Paral·lelament, com cada any el consistori ha sol·licitat una subvenció a l’ACA per la neteja de la riera de Riudoms, en el marc de la línia de subvencions pel manteniment i conservació de lleres als trams urbans a Catalunya.
Cal destacar el gran cost de manteniment que suposa la dificultat d’eliminar la canya americana, que és una espècie invasora que s’escampa i rebrota amb molta facilitat i rapidesa i desplaça a la vegetació i fauna autòctona. La canya altera les característiques ecològiques dels ambients de ribera, modifica els cursos fluvials i pot comportar taps a la llera de rius i rieres atès que es trenca fàcilment i, en episodis d’avingudes, s’arrossega fins a arribar a crear taps en infraestructures limitants del desguàs. A més, la canya americana consumeix molta més aigua que altres espècies autòctones de ribera, fet que agreuja l’escassesa d’aigua existent en molts rius i rieres i incrementa el risc d’incendi perquè és molt inflamable.