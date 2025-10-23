Alcalde de la Selva del Camp
Fira
Josep Masdeu: «La Fira és un reflex de la qualitat de vida i de tot el que ofereix la Selva»
L’alcalde de la Selva del Camp destaca les activitats professionals i festives de la fira, així com els resultats d’una enquesta on el 97% de la població pensa que al municipi s’hi viu bé o molt bé
La Selva del Camp viu aquest cap de setmana la seva Fira, uns dies que reparteixen protagonisme entre el món empresarial, l’associatiu i els projectes de futur municipals.
«La Fira fa temps que va deixar de ser aquella fira medieval feta per celebrar el seu 500 aniversari, l’any 2003, perquè ja no tenia sentit mantenir un model que el pots trobar a tot arreu. Des de fa diverses edicions l’aposta és pels productes de qualitat i proximitat, a més de l’Espai Professional, amb xerrades i activitats adreçades als emprenedors. A més, però, hem volgut mantenir aquell esperit social i festiu que sempre havia tingut. La Fira és un reflex de la qualitat de vida i de tot el que ofereix el poble en l’àmbit cultural, social i festiu».
La Fira s’ha convertit també en el principal acte de promoció del nucli antic. L’any passat es va mostrar la història del carrer dels Ollers i enguany el focus es trasllada al carrer de l’Hospital.
«Sí, és una gran oportunitat de viure el nucli antic. L’any passat, la inauguració de l’espai de Ca l’Hipòlit i del món de la terrissa ens va fer redescobrir el carrer dels Ollers, i enguany hem optat per engalanar el carrer de l’Hospital i ubicar a l’auditori de Santa Llúcia una de les exposicions més interessants de la Fira, en la que s’hi repassa l’origen del món de la moto amb models centenaris que cedeix un col·leccionista local com és l’Enric Casanovas».
El cap de setmana comença amb aquesta exposició i amb l’Espai Professional.
«L’Espai Professional aposta per projectes basats en la tradició i la innovació. El periodista Esteve Giralt ha treballat amb el Taller Coworking per portar-nos iniciatives basades en l’experiència i l’adaptació als nous temps. El divendres tindrem el Grup el Pòsit, als promotors del nou Plim i el projecte musical de l’Aula Vilalta. De cara a dissabte hi haurà la periodista Maria Xinxó parlant de la comunicació i les xarxes socials. És una oferta consolidada i per la que volem continuar apostant».
Una aposta que enguany es reforça és la de les rutes per espais monumentals.
«L’any passat vam presentar el que vam anomenar passejades per la Selva monumental, que són guiades i requereixen inscripció, i enguany hi hem volgut afegir un ‘tour’ lliure per als visitants que arriben al municipi i volen descobrir els punts indispensables de la Selva».
L’esport serà doble protagonista de la Fira d’enguany…
«Sí, d’entrada perquè per la inauguració tindrem al conseller d’Esports de la Generalitat, Berni Álvarez i, després, perquè un dels projectes que presenta l’Ajuntament és la cobertura de la pista de l’antiga escola del Gil Cristià, que s’ha dimensionat i millorat respecte a la idea inicial i serà gairebé un poliesportiu lleuger que completarà els serveis del poliesportiu municipal».
Precisament, parlant de projectes, quines són la resta d’apostes pel que resta de mandat?
«Actualment, tenim en marxa la conversió de l’antic escorxador en la Casa de la Festa i n’esperem fer l’estrena per la Festa Major. De cara a l’any vinent s’enllestirà la rehabilitació del teatre de la Defensa Agrària i la reforma de la urbanització de la plaça Onze de Setembre. Més enllà d’això, també hem estrenat la remodelació del carrer de les Eres, que esperem donar totalment per enllestit en pocs dies, quan Endesa faci diverses actuacions de servei, que també han de permetre obrir els nous carrers de la urbanització de l’Hort del Planter, al costat del raval de Sant Pere».
Els visitants de l’estand municipal també es trobaran amb una renovada imatge de la Casa de la Vila i amb importants dades de recollida selectiva…
«La façana era una actuació necessària, perquè diverses intervencions puntuals l’havien deixat de diferents colors, però el més important són els resultats de l’Agència de Residus, perquè aquest 2025 hem arribat gairebé al 65% de recollida selectiva, superant l’objectiu del 55% que marcava la UE, de manera que ens estalviarem haver de pagar la part variable del servei i no s’apujarà la taxa per a 2026. A banda, també trobarem unes dades molt interessants d’una enquesta feta entre els veïns i veïnes de la Selva realitzada per Ceres, de la qual es desprèn que el 48% dels veïns creuen que al poble s’hi viu molt bé, un 49% diu que s’hi viu bé i només un 2% són indiferents. També puja fins a un 34% la percepció dels que pensen que s’hi viu millor o molt millor que fa quatre anys. Un 36% també valoren de forma destacada els serveis, un 32% els aspectes socials o un 26% els equipaments».