Territori
Quatre ajuntaments del Baix Camp rebutgen un projecte eòlic pel «fort impacte negatiu»
Riudecanyes, Montbrió del Camp, Vinyols i els Arcs i Riudoms exigeixen a la Generalitat que aturi el parc
Els ajuntaments de Riudecanyes, Montbrió del Camp, Vinyols i els Arcs i Riudoms han exigit a la Generalitat que aturi el projecte eòlic impulsat per l'empresa Tesera Energía S.L. pel «fort impacte negatiu» que suposaria per als municipis. La iniciativa preveu la construcció de sis parcs, cadascun amb un aerogenerador de més 150 metres d'alçada, i una línia elèctrica d'evacuació de gairebé 30 quilòmetres i 91 torres «de gran format», han afirmat aquest dimarts els consistoris en un comunicat conjunt.
Conjuntament, els sis molins generarien una potència de quasi 30 MW. Quatre s'instal·larien en el terme municipal de Montbrió del Camp i els altres dos a Riudecanyes. A Montbrió també hi hauria una subestació elèctrica.
La línia elèctrica d'alta tensió portaria l'energia des dels aerogeneradors fins a instal·lacions de Repsol a la Pobla de Mafumet, i que passaria pels termes de Riudecanyes, Mont-roig del Camp, Montbrió del Camp, Cambrils, Vinyols i els Arcs, Riudoms, Reus, Vila-seca, la Canonja, Constantí i la Pobla de Mafumet. Dels 27,7 quilòmetres de traçat, 19,6 serien amb cablejat aeri i 8,1 soterrats.
«La creació d'aquesta línia elèctrica suposarà ubicar 91 torres elèctriques al llarg de tot el seu recorregut, amb una alçada mínima d'uns 20 metres cadascuna d'elles. Part d'aquestes torres s'ubicarien en camins públics i moltes d'altres en camps agrícoles», han expressat en la nota. Tesera Energía S.L. té prevista una inversió de 4,3 milions d'euros.
Els ajuntaments que han signat el comunicat han argumentat que el «projecte tindria un gran impacte» a nivell ambiental i paisatgístic i han destacat que «encara mantenen una estructura agrícola rellevant que cal preservar». «S'estaria alterant la fisonomia del nostre entorn i perjudicant els valors identitaris i productius del terme», han afegit. La línia d'evacuació, a més, en alguns casos dividiria finques rústiques i fragmentaria el territori. Els consistoris han exposat que les mesures correctores proposades no garanteixen que no hagi danys als ecosistemes locals ni al patrimoni cultural.
Finalment, han posat de manifest «l'efecte acumulatiu», en el sentit que al Baix Camp ja hi ha altres instal·lacions similars «que consumeixen sòl i recursos naturals». «S'està produint una degradació progressiva del paisatge agrari i una possible afectació a activitats tradicionals (agricultura) sense que s'hagi valorat adequadament l'impacte socioeconòmic global», han explicat. Per tot plegat, els quatre ajuntaments enviaran informes a la Generalitat perquè rebutgi el projecte.
Paral·lelament, els municipis han expressat que temen que el fet que la companyia hagi presentat sis parcs enlloc d'un de sol «podria respondre a l'objectiu d'acollir-se a la figura dels miniparcs eòlics i simplificar tràmits». Tot i això, en la seva opinió, «s'han de valorar els efectes sumats dels sis aerogeneradors i de tota la línia elèctrica d'evacuació».