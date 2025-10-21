Tradició
Cambrils celebrarà la 12a edició de l’Oli Nou amb rutes, tastos i un esmorzar popular
Les jornades se celebraran del 31 d’octubre al 16 de novembre amb 32 restaurants
Cambrils torna a celebrar l’arribada de l’oli nou d’oliva verge extra amb la 12a edició de les Jornades Gastronòmiques, del 31 d’octubre al 16 de novembre. Durant disset dies, 32 restaurants del municipi oferiran com a aperitiu una degustació de pa amb oli nou Mestral de la Cooperativa Agrícola, protagonista d’un programa que combina gastronomia, territori i tradició.
L’alcalde, Oliver Klein, ha destacat la qualitat reconeguda internacionalment de l’oli cambrilenc i l’esforç de la Cooperativa per modernitzar-se, mentre que la regidora Patricia de Miguel ha posat en valor la seva projecció turística i el paper clau del producte local.
El programa inclou una ruta familiar entre oliveres, una visita guiada en llengua de signes i la Festa de l’Oli Nou del 16 de novembre, amb esmorzar popular, música i ruta cicloturística de 17 km.
El president de la Cooperativa, Pau Serra, preveu superar els cinc milions de quilos d’olives collides i confia a repetir el reconeixement com a millor oli del país. A més, l’Escola d’Hoteleria ha creat un menú especial que combina tradició i innovació amb l’oli com a protagonista.