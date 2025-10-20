Policial
Desarticulen dos grup criminals al Baix Camp especialitzats en estafes bancàries
Un dels grups es feia passar per l’entitat bancària de les víctimes mentre que la segona organització els sostreia les targetes de crèdit
Agents dels Mossos d'Esquadra de la Unitat d’Investigació de la comissaria de Reus van detenir entre els passats dies 8 i 15 d’octubre, un total de cinc persones amb edats compreses entre els 21 i els 49 anys com a presumptes autores d’estafes bancàries. A tres dels detinguts també se’ls atribueixen delictes d’estafes informàtiques i tots ells estan investigats per pertinença a grup criminal.
Els investigadors es van centrar primer en un cas de vishing o phishing de veu, mètode de trucades que efectuen els estafadors per enganyar les víctimes perquè els proporcionin informació confidencial com credencials d'inici de sessió, números de targetes de crèdit o dades bancàries entre d’altres.
Les primeres gestions es van iniciar a principis del passat mes de març arran de la denúncia d’un dels afectats. En aquesta ocasió va explicar que ja disposaven de les seves dades personals. Després d’explicar-li que trucaven de la seva entitat i que havien detectat un possible moviment sospitós en el seu compte, li van demanar que realitzés dues transferències. Els estafadors van argumentar que els seus diners estarien més segurs en altres dipòsits bancaris. D’aquesta manera van repetir l’acció fins a un total de dotze fets amb 25 víctimes repartides per tot l’Estat espanyol.
Els investigadors van poder determinar que el nucli d’aquesta organització criminal se situava a la capital del Baix Camp. A mesura que s’anaven detectant noves estafes, els seus integrants variaven la manera d’actuar per tal de dificultar les gestions dels mossos. Una de les estratègies era fer ús d’un elevat nombre de línies telefòniques i associar els seus números a determinades víctimes. En paral·lel, també disposaven d’una gran quantitat de comptes bancaris per tal de transferir els imports obtinguts i entorpir-ne així el seu seguiment. A més, un cop aconseguien les sumes de diners, les traspassaven a targetes de reemborsament de serveis financers alternatius, per tal d’esborrar-ne el rastre o poder efectuar compres directament. També es van detectar transferències a entitats financeres de Malta i Lituània.
Aquest grup utilitzava nombroses persones per a la creació dels comptes bancaris que feien de pont per a les posteriors transferències dels diners obtinguts il·lícitament. També s’encarregaven de la compra de les targetes cashback de càrrega per tal de poder recuperar posteriorment els imports que hi traspassaven. En aquest sentit, es calcula que van aconseguir més de 40.000 euros.
Es considera que un dels tres detinguts a Reus, un home de 45 anys, és la persona que se situava al capdamunt d’aquesta organització amb les funcions de cadascun dels seus membres ben definida. En aquest cas concret, ja comptava amb antecedents policials per estafes, sis a Martorell (Baix Llobregat), on va aconseguir fins a 11.000 euros. En el moment de la seva detenció el passat 8 d’octubre en un domicili de l’avinguda Pere el Cerimoniós de Reus, se li van intervenir tres telèfons mòbils i un ordinador portàtil utilitzat per cometre les estafes.
En el decurs d’aquest període de temps els investigadors han obtingut un elevat volum d’informació relativa als mètodes, les estratègies i les variacions de la manera d’actuar d’aquest grup per tal de poder continuar amb la seva activitat. Les gestions continuen obertes amb l’objectiu d’arrestar més persones relacionades amb els tres líders més actius detinguts a Reus.
De les estafes telefòniques a l’ús de targetes sostretes
A finals del passat mes de setembre i en pocs dies de diferencia, tres víctimes van denunciar a Reus, que havien fet moviments bancaris en els seus comptes corrents. En alguns dels casos havien fet extraccions de diners en efectiu en caixers automàtics mentre que, en altres casos, havien fet compres en establiments comercials o de comerç electrònic. L’import total dels diners estafats ascendeix a més de 13.600 euros.
La Unitat d’Investigació de la comissaria de Reus es va fer càrrec de les denúncies i va identificar i detenir entre dimarts i dimecres passat dos homes de 29 i 49 anys, com a presumptes autors de les extraccions bancàries i de les transaccions il·legítimes.
En aquesta ocasió els integrants del grup es repartien també les funcions des del moment d’escollir la víctima, seguir-la i sostraure-li la cartera fent ús d’algun giny o tècnica de distracció. A partir d’aquí és quan aconseguien treure diners en caixers, efectuar transferències a comptes de Romania o d’altres persones implicades. També compraven en tota mena d’establiments i de comerç electrònic. Es té constància que l’àmbit d’actuació se centrava al Camp de Tarragona i en alguns punts de les comarques de Girona.
Com en l’anterior investigació, els mossos mantenen obertes les gestions dirigides a detenir la resta de persones que conformaven aquest altre grup criminal.
Els tres detinguts del primer grup van passar el 10 d’octubre a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Reus, mentre que els dos restants pertanyents a la segona organització, ho van fer dijous passat.