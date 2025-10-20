Patrimoni
Comencen els treballs de restauració urgent de la Torre de l’Ermita de Cambrils
Les obres intervenen a la part superior, on s’han detectat despreniments del matacà
L’Ajuntament de Cambrils de Cambrils ha iniciat les obres de restauració urgent de la Torre de l’Ermita de Cambrils. L’actuació consisteix en la reparació i consolidació del matacà superior defensiu de la torre. A causa dels despreniments d’elements constructius detectats a la torre, la zona perimetral del monument es troba aïllada amb una tanca des d’aquest estiu a l’espera de poder realitzar les reparacions pertinents.
En tractar-se d'un bé patrimonial catalogat com a Bé Cultural d'Interès Nacional, la restauració de la torre s'ha de dur a terme amb l’autorització de la Comissió Territorial de Patrimoni dels Serveis Tècnics de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Ara, amb el corresponent vist-i-plau aconseguit, l’Àrea de Cultura i Patrimoni de l’Ajuntament de Cambrils a través del Museu d’Història de Cambrils, ha procedit a encarregar les obres urgents per un import de 5.985,87 a l’empresa Cons Cambrils 3000 SL, que ja realitza treballs d’alçada a l’edifici des d’aquesta setmana, després d’una sèrie de tasques prèvies de jardineria,
Fins que no finalitzi la intervenció en curs no es podrà donar accés al públic a la torre per evitar riscos. De moment, no es pot avançar una data de previsió d'obertura atès que els treballs en curs, també han de permetre definir una diagnosi acurada de l’estat de conservació d’aquesta part superior de l’edifici, evidentment de difícil accés. Actualment ja s’hi han detectat patologies constructives que probablement obligaran a resoldre en una segona fase de les obres que s’hauran d’incloure al pressupost de 2026.