Medi Ambient
Riudoms impulsa la renaturalització de la riera de Maspujols
Els treballs amb maquinària s’allargarà uns tres mesos
Aquesta setmana ha començat una intervenció a la riera de Maspujols que suposarà un nou impuls i millora de tota aquesta zona del terme de Riudoms. Els treballs amb maquinària s’allargarà uns tres mesos. És un projecte impulsat per l’Ajuntament de Riudoms que compta amb un pressupost de 130.135,77 euros, subvencionat gairebé tot per l’Agència Catalana de l’Aigua. En concret es faran dues grans actuacions: l'arranjament del caminet del Mas del Toda i la recuperació de diversos espais naturals al llarg de la riera.
El caminet del Mas del Toda és un camí estret de terra que comença a prop del poble. Fa aproximadament un quilòmetre de llargada i va en paral·lel a la riera, concretament per la banda dreta pujant cap a Maspujols. Ara se li donarà un nou impuls traient les pedres/còdols que l’han envaït, millorant la senyalització i retirant les canyes (que és una espècie invasora).
Recuperar espais naturals
A banda del caminet del Mas del Toda, els operaris també actuaran al llarg de cinc quilòmetres de la riera de Maspujols. És la zona més propera al nucli urbà i la que més s’utilitza per part dels riudomencs. És un tram aproximadament entre el pont del Vellet (carretera T-310 de Riudoms a Reus) i el pont de pedra del tren (que està a tocar de Maspujols i que encara és terme de Riudoms).
En tot aquest tram de cinc quilòmetres s’hi fa un projecte que es coneix com a renaturalització. Del que es tracta és d’ajudar la riera a tenir un estat més original, amb més vegetació pròpia i una mica menys d’intervenció humana. Per això es retiraran les runes abocades en prop d’un centenar de punts; es trauran algunes grans pedres que formaven part d’esculleres que es van fer fa anys; es plantaran espècies autòctones; es posarà terra vegetal nou; s’instal·laran panells informatius sobre la flora, la fauna i pous de mina presents en aquesta zona; i s’eliminaran alguns dels passos de cotxes que gairebé no s’utilitzen.