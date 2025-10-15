Successos
Bolca un camió durant la matinada a l'AP-7 a Cambrils i resulten ferits els dos ocupants
La via compta amb un carril tallat a la circulació en sentit Tarragona
Dues persones que viatjaven en un camió aquesta matinada han patit un accident a l'AP-7 a l'alçada de Cambrils. Els fets han passat a les 03.56 hores i fins al punt quilomètric 267,8 s'han desplaçat dues dotacions de Bombers de la Generalitat.
Un cop allí han comprovat que el camió amb el que viatjaven havia quedat bolcat a la calçada i els dos ocupants estaven atrapats mecànicament. Per això, els bombers han hagut de fer tasques d'excarceració. El Sistema d'Emergències Mèdiques també s'ha desplaçat fins al lloc de l'incident i ha traslladat als dos ferits amb pronòstic lleu fins a un centre hospitalari.