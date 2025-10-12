Meteorologia
Se suspenen les classes d'aquest dilluns en diverses comarques tarragonines per les pluges torrencials
Educació adopta la mesura per precaució davant el temporal que afecta el sud del país
El Departament d’Educació ha anunciat aquest diumenge a la nit la suspensió de l’activitat lectiva a tots els centres del Baix Camp, Montsià, Baix Ebre, Ribera d'Ebre i Terra Alta a causa del temporal que afecta el sud del país. Les pluges torrencials han provocat talls de carreteres, inundacions i restriccions de mobilitat que fan desaconsellable el desplaçament del personal docent i de l’alumnat. La mesura afecta escoles i instituts de municipis com Reus, Cambrils, Mont-roig del Camp, Riudoms, la Selva del Camp, Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, Alforja o les Borges del Camp, entre d’altres.
Des de la Generalitat s’ha fet una crida al personal educatiu perquè segueixi les recomanacions de Protecció Civil i eviti qualsevol desplaçament innecessari. A hores d’ara, el Baix Camp no ha registrat incidents greus, però es mantenen les alertes per acumulació d’aigua a la xarxa viària i per possibles desbordaments en rieres i torrents.
Les pluges han estat especialment intenses a les comarques ebrenques, amb inundacions a Santa Bàrbara, Godall i la Ràpita, talls a l’AP-7 entre Freginals i Ulldecona i interrupció del servei ferroviari de la línia R16. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha seguit l’evolució del temporal en contacte amb la consellera d’Interior, Núria Parlon, mentre Bombers i Protecció Civil continuen treballant en desenes d’incidències al territori.