Festivals
CastellHell Reborns reobre les portes de l'infern del metall extrem al Camp de Tarragona
Els llegendaris Master i els virtuosos Vidres a la Sang, reclams d'un cartell amb bandes internacionals i de proximitat
Les portes de l'infern s'obriran de nou a Castellvell del Camp (Baix Camp) els pròxims 17 i 18 d'octubre amb la vuitena edició del festival CastellHell Reborns, la cita anual de referència per als aficionats al metall extrem al Camp de Tarragona.
L'organització manté i redobla l'aposta per donar visibilitat als grups del territori al costat de propostes consolidades en l'àmbit internacional amb un cartell que tindrà com a noms més destacats els llegendaris Master, influent banda de death thrash fundada als anys 80 del segle passat per l'incombustible Paul Speckmann, o els virtuosos egaranecs Vidres a la Sang, una de les formacions més respectades de l'escena catalana. El festival va congregar unes 700 assistents l'edició passada.
El festival ha renascut de les seves cendres després d'un període inicial de cinc edicions -entre 2009 i 2013- i una dècada d'aturada, a la qual va contribuir també la pandèmia. Segons els seus impulsors, però, ha tornat amb més força i amb la voluntat de continuar creixent dins dels marges d'una escena, la del metall extrem, que es fonamenta principalment en la independència i l'autoorganització, lluny de les coordenades que imposa la indústria musical comercial.
«Ho vam voler rescatar d'una manera una mica més professional, tot i que sense ànim de lucre: som una associació», precisa el fundador del festival i president de l'Associació Cultural Hell Reborns, Jaume Mulé. En la tercera edició del retorn volen consolidar un relat musical en directe «heterogeni i compacte». Una fórmula que, aquests últims anys, ha aconseguit un ressò considerable més enllà del Camp de Tarragona atraient un nombrós públic de l'àrea de Barcelona i, fins i tot, alguns estrangers.
Es mantenen les dues jornades de concerts instaurades la passada edició i creix el nombre de bandes internacionals, d'estils diversos però amb pedigrí contrastat dins dels cercles del metall extrem underground. A banda de Master -banda originàriament nord-americana establerta des de fa dècades a la República Txeca-, figuren com a grans reclams els thrashers grecs Sucidal Angels, els brutal death slam noruecs Kraanium o els eclèctics death metallers italians Hideous Divinity.
Els acompanyaran a l'escenari del poliesportiu municipal bandes prou conegudes pel públic especialitzat com els brutal deathsters escocesos Iniquitous Savagery, els thrashers italians Game Over o els veterans deathsters madrilenys Avulsed. «Intentem que els artistes internacionals facin dates úniques, no són concerts de gira, sinó que les fem volar dels seus respectius països per presentar un àlbum en concret», aclareix Mulé.
Bandes de proximitat
Prioritàriament, però, la voluntat dels organitzadors, segons precisa el responsable de l'associació, és prioritzar en l'elaboració del cartell les bandes de proximitat, amb la declarada voluntat de donar la «màxima visibilitat a l'escena local». «Anem fent com una ona expansiva. Intentem donar oportunitats a totes les persones que es presenten amb un material promocionable i decent. A partir d'aquí, ja anem expandint», indica.
Així les coses, la base principal de les catorze propostes que enguany formen el cartell del CastellHell Reborns són propostes d'origen nacional i del mateix territori. A banda dels ja esmentats Vidres a la Sang, que se situen com a caps de cartell juntament amb les bandes internacionals, compareixeran a l'escenari els thrashers barcelonins Peace After Pain i Machete Law, les progressives/post-black Indar a més de bandes del mateix Camp de Tarragona com els reusencs Devorate the Universe -deathcore tècnic- i Neguit -grindcore- o els tarragonins God's Funeral -death/doom-.
Una oferta que es dirigeix a una escena, una base social relativament reduïda però, a diferència dels seguidors d'altres estils musicals més comercials, «molt sòlida i forta». Mulé calcula que unes 200 persones del Camp de Tarragona es mobilitzen habitualment quan tenen lloc aquest tipus d'esdeveniments.
Trenta voluntaris darrere l'organització
A una setmana de l'obertura de portes, la feina d'organització i producció s'intensifica considerablement per a la trentena de membres que formen l'entitat, que ja porta preparant aquesta edició des del mateix moment que va finalitzar l'anterior. Els assistents al festival tenen l'opció d'allotjar-se en la zona d'acampada habilitada a l'antic camp de futbol, amb capacitat i serveis per a unes 200 persones. Un espai que els organitzadors, amb el suport del consistori i particulars, van recuperar ja per l'edició anterior.
«No en traiem cap rèdit personal, però volem dotar el festival d'una qualitat excepcional per al que és la nostra zona per tal d'atreure, no només talent, sinó l'interès de la societat», ha resumit. Amb un pressupost al voltant dels 30.000 euros, la iniciativa compta amb el suport de l'Ajuntament de Castellvell del Camp, que també cedeix el poliesportiu municipal, on tenen lloc els concerts. El veïnat -que té l'entrada gratuïta- també l'ha acabat fent seu. A això ha contribuït, assegura l'organització, la limitació dels horaris del concert per respectar els períodes de descans nocturns i el fet que l'aglomeració de públic no hagi causat incidents. «El poble està més o menys acostumat a aquestes mogudes», ha tancat Mulé.