Educació
L’escola Mas Clariana de Cambrils fa un intercanvi Erasmus+ amb un centre d'Itàlia
La trobada ha servit per intercanviar experiències i bones pràctiques en matèria d’educació, innovació i inclusió
L'Institut Comprensivo Verga Viagrande de Sicília (Italia) ha realitzat aquest curs una estada a l’escola Mas Clariana de Cambrils en el marc del programa Erasmus+, impulsat per la Comissió Europea i gestionat a l’Estat espanyol pel SEPIE (Servei Espanyol per a la Internacionalització de l’Educació).
Aquesta estada, desenvolupada sota la modalitat de Job Shadowing, va permetre als docents italians conéixer de prop l’organització, la gestió i la metodologia de treball del centre cambrilenc, així com intercanviar experiències i bones pràctiques en matèria d’educació, innovació i inclusió.
Durant la seva visita, el grup va poder descobrir i experimentar el Sistema Amara Berri, un enfocament pedagògic innovador en que l’aprenentatge sorgeix de la simulació d’accions quotidianes, donant sentit i coherència a totes les activitats que realitza l’alumnat. Aquest model fomenta l’autonomia, la cooperació i el desenvolupament de competències clau, posant l’infant al centre del procés educatiu.
La trobada va ser un espai d’aprenentatge mutu i de reflexió sobre els reptes de l’educació europea actual, i va reforçar els llaços entre escoles compromeses amb la innovació i la internacionalització.
Des del centre amfitrió, també s’ha posat en valor l’intercanvi com una experiència d’enriquiment personal i professional, que obre noves vies de col·laboració i projectes conjunts de futur.
El programa Erasmus+ promou iniciatives d’aquest tipus per afavorir la mobilitat del professorat, la cooperació internacional i la construcció d’una Europa de l’educació basada en la inclusió, la qualitat i la innovació.