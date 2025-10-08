Successos
Crema completament una caseta de camp al polígon La Drecera de la Selva
Els bombers va iniciar la recerca d'una possible persona a l'interior, sense èxit
Els Bombers de la Generalitat han mobilitzat aquesta matinada cinc dotacions terrestres per un avís d'un incendi d'habitatge a la Selva del Camp. L'alerta l'han rebut a les 02.05 hores i s'han desplaçat fins al polígon La Drecera, on hi havia una caseta de camp en flames.
Allí han procedit a l'extinció del foc que es trobava a la caseta d'uns quatre per quatre metres i s'havia expandit al porxo. Un cop la situació era segura han procedit a la recerca d'una possible persona a l'interior de l'habitacle i a la zona, sense èxit. L'incendi, que s'ha produït en un carrer paral·lel a la C-14, l'ha donat per extingit a les 02.38 hores. Cap persona ha resultat ferida però la caseta ha quedat completament calcinada.