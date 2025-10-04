Successos
Un incendi en un pis de Cambrils obliga a rescatar dos veïns del terrat i confinar tres habitatges
El foc, d’origen elèctric, va ser localitzat a la cuina i no va causar cap ferit
Un incendi declarat ahir divendres a la nit en un pis del carrer Roger de Flor de Cambrils va obligar a evacuar diversos veïns i a confinar-ne d’altres, tot i que no hi va haver ferits.
L’avís es va rebre a les 22.34 hores i Bombers de la Generalitat hi van treballar amb sis dotacions. En arribar al servei, diverses persones ja s’havien autoevacuat a la via pública.
Els efectius van rescatar dues persones del terrat de l’edifici i van confinar tres habitatges. Totes les persones estaven sanes i estàlvies.
El foc, que sortia del segon pis, va ser aturat a les 22.48 hores i els Bombers en van localitzar l’origen a la cuina de l’habitatge. A les 23.17 hores es va iniciar la ventilació de l’escala i la revisió de tots els habitatges, confirmant que l’origen era elèctric.
A les 23.38 hores els Bombers van donar l’incendi per extingit, descartant punts calents i amb lectures de monòxid negatives. Malgrat això, es va recomanar als veïns no tornar al pis afectat, declarat no habitable. La cuina va quedar afectada pel foc i la resta de l’habitatge, així com l’escala de l’edifici, van quedar danyats pel fum.
Les cinc persones que vivien al pis afectat van ser acollides provisionalment per familiars. Els Bombers van acompanyar-les a recollir pertinences, mentre que els subministraments elèctrics no es van recuperar.