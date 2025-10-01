Obituari
Mor l’exregidor de Cambrils, Josep Mellau Gavaldà
Va formar part del primer consistori democràtic, del 1979 al 1983, al capdavant del Departament d’Obres
L’Ajuntament de Cambrils ha comunicat la mort a l’edat de 88 anys de Josep Mellau Gavaldà, que va ser regidor del 1979 al 1983 i del 1987 al 1999 amb diverses formacions polítiques. També va ser molt conegut per haver regentat un taller i haver-se convertit en un dels mecànics d’embarcacions de pesca més destacats del municipi.
En el primer consistori democràtic, Mellau es va presentar amb la Candidatura Independent Cambrilenca (CIC) i va ser l’encarregat de l’àrea d’Obres en un govern de concentració encapçalat per l’alcalde Josep Queralt Muñoz i integrat per tots els regidors electes.
Durant aquest primer mandat, es van portar a terme projectes importants, com la segona fase de la xarxa de col·lectors per completar la xarxa de sanejament de la població abastant tota la costa del terme municipal; la urbanització, enllumenat i asfaltat del barri de la Parellada i obertura de nous carrers i passos per comunicar tots els diferents barris i urbanitzacions de la població, i l’inici de les obres del Palau d’Esport, al residència assistida i el centre mèdic ambulatori. En planejament, es van aprovar i impulsar diversos plans parcials i projectes d’urbanitzacions com Horta de Santa Maria i la zona Eixample Platja, entre altres.
Posteriorment, del 1987 al 1991, Josep Mellau va ser regidor de Turisme i Festes amb l’alcalde Josep Maria Panicello. Va ser impulsor de les Nits d’Estiu, amb actuacions gratuïtes durant juliol i agost; de la recuperació de les Festes Majors, i del Ball de Cap d’any al pavelló. En aquest mandat, també es van millorar els serveis de les platges, amb instal·lació de mobiliari i la contractació de personal de neteja; es va potenciar la promoció i el turisme, contractant el primer gerent de turisme i consolidant la presència de Cambrils en importants esdeveniments turístics
Del 1991 al 1995 Josep Mellau va continuar com a regidor de govern un tercer mandat, aquesta vegada amb la cartera d’Obres Públiques i Urbanisme, i va impulsar una nova revisió del Pla General Urbanístic, que no es modificava des del 1975. Finalment, en el seu últim mandat, del 1995 al 1999, el polític va formar part del grup mixt a l’oposició.
Després dels seus 16 anys com a regidor, Josep Mellau va continuar actiu i implicat en el municipi. Serà recordat, entre altres, per haver fet donació, l’any 2004, d’una rèplica en bronze de l’escultura del Nen Pescador, que havia estat robada el 1980, només dos anys després de la seva instal·lació.
La vetlla tindrà lloc avui al Tanatori Memora i la cerimònia de comiat està prevista per demà dijous a les 10h a la parròquia de Sant Pere.