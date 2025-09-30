Oci
Riudoms acollirà per primer cop una trobada de batucades
Se celebrarà diumenge al matí i començarà a les 11 h al Parc de Sant Antoni
Aquest diumenge, 5 d’octubre, Riudoms viurà una jornada inèdita. Per primera vegada, el municipi acollirà una trobada de batucades que omplirà de ritme i color els carrers del poble. La iniciativa, que s’emmarca en la voluntat de potenciar noves propostes culturals, està organitzada pel grup local Riudrum’s amb el suport de l’Ajuntament de Riudoms.
La cita començarà a les 11 h al Parc de Sant Antoni, punt de sortida d’una cercavila que baixarà per l’avinguda Primer d’Octubre fins a arribar a la plaça de l’Església. Al llarg del recorregut, la percussió i l’energia de les colles participants acompanyaran els veïns i visitants, convidant tothom a sumar-se a la festa. Un cop arribats al centre del poble, cadascuna de les formacions oferirà una actuació pròpia per mostrar el seu estil i repertori. Finalment, tots els grups s’uniran en una gran actuació conjunta que posarà el punt final a la trobada.
A més de Riudrum’s, hi participaran set colles més provinents de diversos punts de Catalunya: Cerbatuka (Cervelló), Cop de cap timbalers (Cambrils), Bat7 (Falset), Sombaya (Cervelló), Mais ki Samba (Corbera de Llobregat), Toko per tú (Amposta) i Llumeneta’s band (Perafort). Aquesta varietat garanteix un matí ple de sons diversos, estils de percussió diferents i una combinació de tradició i innovació que reflecteix la vitalitat de les batucades.
L’esdeveniment vol ser també un espai de trobada i convivència, on la música es converteix en un llenguatge comú capaç de trencar fronteres i crear comunitat. Per això, els organitzadors conviden tothom a gaudir d’una proposta oberta i festiva, pensada tant per al públic local com per als visitants que vulguin descobrir Riudoms d’una manera diferent.
Més informació al web del municipi: www.riudoms.cat.