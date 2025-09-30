Societat
Amplien els equips conjunts formats per personal del SEM i de Bombers per fer rescats i salvaments
El Govern amplia la plantilla del SEM amb 24 llocs de treball d’infermeria per crear dues noves bases, una d'elles a Cambrils
El Govern ha acordat autoritzar l’ampliació de plantilla del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) amb 24 llocs de treball d’infermeria per crear dues noves bases d’equips conjunts de rescat i salvament terrestre de SEM i Bombers. Una de les noves bases se situarà a la Pera i l’altra a Cambrils.
Se sumen a les tres que funcionen des del 2020 al Parc de Cerdanyola del Vallès, al de la Seu d’Urgell i a l’aeroport de Sabadell. Aquest model mixt proporciona una millor resposta operativa i d’assistència sanitària en el mateix escenari dels incidents i des del primer moment de les intervencions per part dels Bombers.
Els professionals del SEM, que combinen les seves jornades a les ambulàncies amb jornades amb els Bombers, monitoren la persona afectada de forma immediata, ja al mateix lloc de l’incident, aplicant les maniobres necessàries per estabilitzar-la.
A més, tenen accés a la història clínica del pacient in situ mentre la Central de Coordinació Sanitària del SEM (CECOS) prealerta el centre sanitari de destí, tant de la seva arribada com de l’orientació diagnòstica del pacient a través d’una tauleta anomenada Estació Clínica d’Emergències (ECE).
Un cop seleccionats, els professionals sanitaris del SEM que formaran part de les noves bases hauran de superar un procés d’habilitació i formació que, avalat per l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya i el SEM, assegurarà el seu encaix operatiu als serveis, ateses la dificultat tècnica i l’especialització de determinades maniobres, així com la qualificació i l’especialització sanitària per afrontar serveis amb un alt grau de complexitat.
El 2024, l’equip conjunt va atendre 1.788 emergències. Des de la seva creació, el 2020, la major part dels casos han estat atencions sanitàries per lesions i intoxicacions.