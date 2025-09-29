Música
El so del Misteri de la Selva retorna a Roma pel Jubileu després de 25 anys
La peça assumpcionista selvatana va representar-se a la basílica de Santa Maria Sopra Minerva
La Selva del Camp ha estat protagonista entre els actes del Jubileu romà vint-i-cinc anys després. Les melodies del Misteri de la Selva, una representació cantada en català medieval del segle XIV, va tornar a la capital d’Itàlia per mostrar el que és considerada com una de les joies del teatre musical al territori.
L’actuació es va portar a terme aquest dissabte a la basílica gòtica més important de Roma, Santa Maria Sopra Minerva, amb una formació de cantaires i actors que va «posar dempeus al públic assistent», segons afirma l’organització.
El Misteri va ser convidat per les autoritats vaticanes i va poder mostrar, per segon cop en la seva història, la història del primer drama assumpcionista selvatà des de l’any 2000. L’escrit conserva la llengua romànica en la seva forma original i es considera la peça teatral més antiga de la història en català antic.
La gran acollida de l’actuació va ser possible, com explica l’organització, amb un gran esforç previ del grup selvatà. La representació va estar marcada pels treballs anteriors, ja que va ser necessària la modificació de diversos moviments escènics com la separació de l’espai del Gran Cor del de la resta d’intèrprets encarregats del Paradís de sants.
Segons ha indicat l’organització del Misteri de la Selva, «els ajustos realitzats durant l’assaig general el mateix migdia de dissabte van permetre que la posada en escena fos un èxit». Els canvis, principalment, van ser provocats per la distribució de l’espai de la basílica, per tal de garantir la sonoritat a tot l’espai. La valoració del retorn per part de l’organització i de l’equip del patronat selvatà, però, ha estat «molt positiva».
Dificultats al Jubileu
El grup encarregat de representar el misteri, més enllà de l’èxit, va patir certes dificultats en la seva arribada. L’organització ha destacat que la representació va portar-se a terme amb els «mínims recursos escènics» i ha agraït l’esforç dels voluntaris del cos actoral que van ajudar a traslladar els elements de l’actuació des de la Selva del Camp fins a Roma entre dijous i divendres. L’expedició, a més, va assumir gran part dels costos del viatge i els trasllats fins a Roma de forma particular.
El Misteri està reconegut com a Premi Nacional de Cultura Popular per la Generalitat. L’actuació, cantada a cappella amb melodies polifòniques, va ser recuperada entre llibres de l’arxiu censal de la Selva del Camp a final del segle XIX i enguany compleix el seu 45è cicle de representacions.