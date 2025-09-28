Successos
Incendi a la planta de compostatge de Botarell
Els Bombers han treballat amb nou dotacions per apagar el foc, que no ha causat cap afectació personal
Els Bombers de la Generalitat han treballat aquesta matinada en l’extinció d’un incendi a la planta de compostatge de Botarell. L’avís s’ha rebut a les 2.17 hores, quan s’ha detectat foc en una pila de rebuig situada en una de les naus del complex.
Fins al lloc s’hi han desplaçat nou dotacions terrestres. Allà han pogut comprovar que tot i que la muntanya de rebuig generava una important columna de fum, l’espai estava aïllat i no hi havia risc de propagació.
Així i tot, explica el cos, es tracta d'un servei d’extinció lent, ja que cal assegurar que no quedés cap espurna amagada dins del material acumulat. A les 4.41 hores el foc ja no fumejava, i al llarg del matí tres dotacions han continuat remullant i remenant la pila afectada per garantir-ne la completa extinció.
No s’han registrat ferits ni danys més enllà del material afectat dins la instal·lació.