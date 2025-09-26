La Contra Cultural
Totes les paraules que les dones no pronunciem
Ana Sánchez Carrión de la Cia Bufoneta porta el seu espectacle de teatre gestual al Festival Empelt de La Selva
L’Empar és una dona qualsevol que explica la seva història. No és una història extravagant, ni dramàtica, simplement és la història de tantes i tantes dones que han nascut i crescut a l’ombra del patriarcat. Aquest és l’espectacle que Ana Sánchez Carrión, de la Cia. Bufoneta, portarà a la Selva del Camp el pròxim dissabte 4 d’octubre en el marc del Festival Empelt d’Arts en Viu. La peça, explica la mateixa artista, «és un espectacle de clown gestual, sense paraules, que parteix del moment que una àvia arriba a la plaça del seu poble i s’asseu al costat del seu fanal. A partir d’aquí, anirà recordant el seu passat i, pel camí, recorrent tots els territoris dramàtics de la vida d’una dona».
Aquest espectacle, que ha estat premiat per la Regidoria d’Igualtat de l’Ajuntament de València, combina l’humor amb la poesia, però també la crítica social. A la vegada, porta al primer pla la solidaritat entre les dones i el paper que, tradicionalment, han jugat les mares i les àvies en la cura i el sosteniment de la família. I, tot, a través de la gestualitat i un conjunt de recursos visuals aparentment tan simples com una flor, un drap, un globus o una motxilla, però que en la vida d’una Empar qualsevol poden simbolitzar moments vitals que el públic identificarà amb tota claredat. A més, al costat d’aquesta Empar hi ha sempre el fanal, un element protagonista i antagonista que l’actriu ha sabut dotar d’un significat també clarament comprensible per a l’espectador.
«És un espectacle que s’ha creat des de la improvisació i la meva pròpia experiència, però també des de l’observació de moltes dones», assegura l’Ana.
Empar es representarà a les 18.45 h a Els Ponts de La Selva del Camp. L’entrada és lliure i gratuïta. Aquell mateix dia, a més, la mateixa Ana dirigirà el Taller vivencial amb Empar. Es tracta d’un taller de teatre gestual i moviment. A partir del cos com a eina i el joc com a motor, les participants exploraran vivències, emocions i maneres de ser dona en un espai segur i acollidor. És, tal com explica la mateixa Ana, «una experiència col·lectiva de connexió, empoderament i descoberta guiada».
Aquest taller, que també és gratuït, s’adreça a dones de totes les edats i es farà el matí de dissabte 4 d’octubre, de 10.30 a 13.30 h al Castell del Paborde. Per inscriure-s’hi cal enviar un correu a l’adreça festivalempelt@gmail.com amb el nom i els cognoms de les participants i un telèfon de contacte, o bé trucar al 658 922 581. El límit per inscriure’s és dilluns 29 de setembre.