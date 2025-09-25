Agricultura
La campanya de l'avellana tancarà amb poca producció, però amb una qualitat «excel·lent»
La DOP Avellana de Reus creu que s'hauran d'unir terrenys per augmentar la producció i que el sector sigui viable
La campanya de l'avellana al Camp de Tarragona tancarà amb poca producció un any més. Tot i que se n'ha plegat més que l'any 2024, el percentatge continua sent baix, entre un 15 i un 20% del total que hauria de ser una bona temporada. Gràcies a les pluges d'enguany, però, la qualitat del fruit serà «excel·lent», assegura la presidenta de la DOP Avellana de Reus, Ester Gomis a l'ACN.
Per capgirar la crisi que pateix el sector, assenyala que els pagesos hauran «d'unir» terrenys per tal d'augmentar la producció. Davant la falta d'aigua per regar els avellaners per la sequera, Gomis obre la porta a utilitzar-ne del Consorci d'Aigües de Tarragona (CAT)