Successos
Mor un turista britànic mentre es banyava a la platja del Cap Sant Pere de Cambrils
L'home d'uns 60 anys ha patit una parada cardiorespiratòria mentre estava a l'aigua
Un home d'uns 60 anys de nacionalitat anglesa ha mort aquest migdia de dimarts mentre es banyava a la platja del Cap Sant Pere de Cambrils. Segons ha confirmat Protecció Civill, el 112 ha rebut un avís a les 15.45 hores sobre un home que ha patit una aturada cardiorespiratòria mentre estava a l'aigua i s'ha ofegat.
Segons explica l'organisme fins al lloc s'han desplaçat tres unitats del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) però no ha pogut fer res per salvar-li la vida.
El Diari de Tarragona ha avançat el succés i assegura que la dona de la víctima se l'ha trobat surant a l'aigua i ha alertat als serveis d'emergències-. En el moment de l'incident onejava bandera groga i no hi havia servei de socorrisme, ja que la temporada s'ha acabat.