Gastronomia
El 15è Festival del Vi i la Gastronomia de Cambrils preveu xifres rècord
Els expositors arribaran als 70 cellers i restaurants
El Festival del Vi i la Gastronomia tornarà a Cambrils per celebrar la seva 15a edició, que preveu una ampliació històrica que espera batre xifres rècord. L’espai s’ampliarà fins als 70 expositors, oferint més comoditat i varietat amb els cellers de totes les Denominacions d’Origen tarragonines i restaurants locals. Entre les novetats d’aquesta edició de luxe s’hi podrà trobar el nou espai pedagògic Aula del Vi, que oferirà més de 20 activitats com tastos guiats, presentacions de DO i productors i iniciacions als tasts de vi.
El recinte oferirà una important ampliació de casetes per augmentar la capacitat. El mercat d’artesans i les parades d’artistes cambrilencs també oferiran una perspectiva diferent i múltiples activitats més als assistents. El festival també ampliarà l’oferta d’entitats locals, una iniciativa destaca la regidora de Turisme i Promoció Econòmica, Patricia de Miguel, com una prova que Cambrils «manté el compromís social del festival» amb el municipi.
Música i les activitats familiars
Les propostes s’ompliran també per les famílies amb les actuacions d’Art Total i la iniciativa La Tupinamurga, de la mà de la Biblioteca municipal. El festival també subhastarà les obres creades pels artistes d’Art Total per recaptar fons per l’alzheimer.