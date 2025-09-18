Policial
Dispositiu policial al polígon de Riudoms per tràfic de drogues
La previsió dels Mossos d'Esquadra és que hi hagi diversos detinguts
Els Mossos d'Esquadra estan duent a terme des de primera hora del matí un dispositiu policial contra el tràfic de drogues a Riudoms. Diverses patrulles s'han desplaçat fins al polígon del municipi del Baix Camp per realitzar una entrada i registre en una nau.
Allí haurien localitzat una plantació de marihuana indoor. La policia autonòmica preveu que hi hagi diversos detinguts.
Seguirà ampliació