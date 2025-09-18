Diari Més

Dispositiu policial al polígon de Riudoms per tràfic de drogues

La previsió dels Mossos d'Esquadra és que hi hagi diversos detinguts

Els Mossos d'Esquadra estan duent a terme des de primera hora del matí un dispositiu policial contra el tràfic de drogues a Riudoms. Diverses patrulles s'han desplaçat fins al polígon del municipi del Baix Camp per realitzar una entrada i registre en una nau. 

Allí haurien localitzat una plantació de marihuana indoor. La policia autonòmica preveu que hi hagi diversos detinguts.

Seguirà ampliació

