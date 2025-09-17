Transport
Demanen reforçar els busos que connecten Miami Platja amb el Complex Educatiu de Tarragona
Des del consistori alerten que la línia està saturada i que els usuaris han de viatjar de peu i en molts casos, no poden ni pujar a l’autobús
L’Ajuntament de Mont-roig del Camp ha demanat a la Generalitat que reforci el servei d’autobús que connecta l’Hospitalet de l’Infant i Miami Platja amb el Complex Educatiu de Tarragona (CET) i l’estació d’autobusos de Tarragona en la primera franja horària de les 7 del matí.
El motiu és que, amb l’inici del nou curs escolar, el servei ha tornat a quedar desbordat i els veïns i veïnes, així com l’alumnat del municipi que agafa l’autobús a Miami Platja, no pot utilitzar el transport públic. La
majoria dels usuaris han de viatjar de peu i en diverses ocasions molts d’ells es queden sense lloc perquè se supera l’aforament de l’autobús.
A més, les diverses parades que l’autobús feia al llarg del seu recorregut dins del terme municipal, per tal que els estudiants de les urbanitzacions i de Mont-roig puguin accedir al transport públic amb major comoditat, s’han deixat de fer degut a la saturació del servei.
Cal recordar que aquesta petició, que l’Ajuntament espera que sigui efectiva, el més aviat possible, ja es va fer l’any passat tenint en compte la demanda creixent dels joves de la zona, que requereixen un transport fiable i puntual per accedir a les classes de formació professional, universitària i altres estudis superiors a Tarragona. En aquest sentit, l’any 2024 es va aconseguir l’avançament de l’hora d’inici de la primera expedició, a les 07:00 h en lloc de les 07:15 h, garantint així l’arribada puntual a les classes lectives.