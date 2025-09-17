Cultura
La dansa i el cinema, protagonistes entre la setantena d’actes de tardor a Cambrils
El nou programa inclourà vint propostes més respecte del 2024, destacant el retorn del circuit ‘Tardor en Dansa’
Cambrils encetarà aquest divendres la nova programació trimestral d’actes al municipi, on la dansa i el cinema cobraran un gran protagonisme. La proposta cultural de tardor ha estat ampliada respecte a l’any passat, i la llista de propostes superarà la setantena d’actes al municipi fins al pròxim mes de gener. «Després d’un estiu festiu, ve una tardor cultural. Tot el que es fa a Cambrils és cultural, compacte i d’excel·lència amb aquest nou format», ha indicat l’alcalde Oliver Klein.
Una de les novetats destacades dins les propostes és, per primera vegada, l’expansió d’art presentat a Cambrils cap a altres municipis. Aquest divendres, la dotzena d’obres premiades durant totes les edicions de la Biennal d’Art Gastronòmic s’exposaran a l’espai Eat Art de Banyoles, que es podrà visitar fins al 31 d’octubre.
La llarga llista de propostes, que inclou vint més que l’any anterior, oferirà conferències, exposicions, actuacions teatrals, tallers o clubs de lectura, però la dansa i el cinema encapçalaran la programació. L’alcalde ha qualificat el treball de la regidoria de Cultura com «una aposta forta i ferma per situar Cambrils com un referent cultural». Les propostes duraran fins al dia 29 de gener, i des d’aquesta setmana ha quedat inaugurada la temporada de tardor.
Cinc mesos plens de cultura
El Circuit Tardor en Dansa, una de les iniciatives artístiques més grans de Catalunya amb 14 companyies i 12 municipis involucrats, tornarà a passar pel municipi el 4 i 5 d’octubre. Tot i que coincidirà amb la diada castellera del Pòsit, la programació ha estat adaptada per gaudir dels dos actes.
La pantalla gran també cobrarà vida amb el nou espai cultural Cine Rambla-Art, que reproduirà, des d’aquesta setmana, les millors propostes cinematogràfiques per al públic cambrilenc amb una nova programació de tardor, ja disponible per consultar.
Les primeres iniciatives també es podran observar a l’espai El Pati del Centre Cultural, amb la inauguració de l’exposició La Mar de Pintura se’n va D-Festa aquest mateix dimecres. Un homenatge als elements més emblemàtics de la cultura popular, i l’endemà dijous 18 de setembre a la Sala Àgora de l’Ajuntament s’obrirà la mostra fotogràfica Un port, dues mirades, que convida el públic a descobrir el Port de Tarragona a través dels objectius de Ram Giner i Albert Porres.
El Centre Cultural cobra vida
La iniciativa Art al Hall, que transformarà l’espai del Centre Cultural durant la presentació de les noves programacions, també s’ha estrenat amb la proposta creativa de l’artista vallenca Ester Fabretgat Pell de cosmos. Una de les principals novetats, que té l’objectiu d’enfortir l’aposta per l’art al municipi i donar visibilitat als diferents artistes del territori. A més, segons ha indicat el consistori, les obres no arribaran només als interessats en l’art contemporani, sinó també al públic que s’informarà al centre.
Pell de cosmos, creada especialment per l’ocasió, és una escultura de grans dimensions (21 x 17 metres) que no només ocupa, sinó que s’adapta l’espai com una pell viva. La peça ha estat replegada sobre si mateixa per encabir-se dins l’arquitectura del lloc.